Гендиректор "РТ-Техприемки": цена брака в оборонной сфере очень высока

Владлен Шорин — о том, как в системе контроля качества сегодня внедряются искусственный интеллект и большие данные, можно ли предсказать, когда в технике выйдет из строя та или иная деталь, и о том, как в настоящее время обстоят дела с сертификацией в России
Контроль качества исходного материала и соответствующая организация изготовления конечного изделия являются неотъемлемой составляющей современных технологических процессов. Особенно такой контроль важен в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где цена отказа техники очень высока. В контуре госкорпорации "Ростех" организацией, отвечающей за выстраивание системы контроля качества, является "РТ-Техприемка".
В интервью ТАСС генеральный директор компании Владлен Шорин рассказал о том, как в системе контроля качества сегодня внедряются искусственный интеллект и большие данные, можно ли предсказать, когда в технике выйдет из строя та или иная деталь, и о том, как в настоящее время обстоят дела с сертификацией в России.
- Могли бы вы подробней рассказать о задачах, которые решает "РТ-Техприемка", в том числе в сфере ОПК?
- Исторически основной задачей "Техприемки" был контроль качества материалов, которые поступают в авиапромышленность, в ракетно-космическую отрасль, в оборонную промышленность (радиоэлектроника, боеприпасы, спецхимия). Сегодня мы проводим политику диверсификации. Пытаемся выйти на наукоемкую тематику, активно развиваем автоматизацию ручного труда, производство нестандартного оборудования (от разработки до пуско-наладки и обучения персонала).
На сегодняшний день в рамках всей госкорпорации "Ростех" стоит задача построения единой хорошо отлаженной системы управления качеством. С 2017 года "РТ-Техприемка" является Центром компетенций системы управления качеством Ростеха. Именно на нас возложена миссия по выстраиванию этой системы в госкорпорации, а также по определению политики в соответствующей области.
Хочу отметить, что успешное выполнение производственных задач в сфере ОПК в значительной степени зависит от качества материалов и комплектующих для конечного продукта. Не менее важно выстроить работу заказчика с поставщиками.
А зависимость качества финального продукта от качества комплектующих очевидна.
Помимо контроля качества мы занимаемся поставками материалов, полуфабрикатов и оборудования. Наши специалисты сертифицируют системы менеджмента качества (ОС "Ростех-Сертификат"), обучают и повышают квалификацию сотрудников промышленных предприятий, разрабатывают и внедряют решения для цифровизации производства.
Ключевой принцип нашего развития - повышение эффективности производства и снижение доли брака.
- Как сейчас вы следите, чтобы бракованные материалы не попали на заводы, где собирают конечную продукцию? Какие новинки внедряются в систему контроля качества?
- Сегодня активно развивается предикативная аналитика, цифровые двойники, большие данные, искусственный интеллект.
В 2020 году мы реализовали пилотный проект по автоматизации контрольных операций на основе технологии машинного зрения - АРМИЛ. На сегодняшний день во всех технологических процессах присутствует человек, который визуально пытается выявить дефекты. Система машинного зрения позволяет автоматизировать процесс обнаружения дефектов и исключить "человеческий фактор".
Владлен Шорин
Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"
"Пилот" был внедрен на Челябинском металлургическом комбинате, на участке работы, где производится металл, который используется для изготовления торсиона несущего винта для вертолетов.
В 2021 году будем продвигать данную систему автоматического контроля на другие металлургические предприятия, где уже работают наши специалисты. Порядка десятка предприятий проявили интерес к данной системе. Идут переговоры и обсуждения.
- Еще одним интересным проектом "РТ-Техприемки" в 2020 году стала система прослеживаемости. Какие перспективы по ее развитию в этом году?
- Да, мы активно занялись проблемой поставки продукции несоответствующего качества. На самом высоком уровне стоит задача обеспечения электронной прослеживаемости изготовления материалов и комплектующих, их хранения, транспортировки и отгрузки заводам-изготовителям.
Система готовится к массовому внедрению. Дело в том, что эта тема затрагивает многие аспекты - например, поправки в законодательство, безопасность, мониторинг большого объема информации, которую мы будем предоставлять предприятиям ОПК.
Сейчас система прослеживаемости внедрена в сфере сырья и полуфабрикатов. В этом году мы разрабатываем меры по запуску системы на предприятиях, которые производят титановую продукцию. Также на этот год ставим задачу внедрения системы для контроля более сложных изделий, комплектующих. К системе выразили готовность подключиться такие лидеры ОПК, как Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Технодинамика".
- Сейчас бракованный металл может попасть в конечные изделия предприятий ОПК - например, в самолет?
- Это невозможно. Наши специалисты следят за всеми технологическими процессами производства. Это станет еще более невозможным в случае массового внедрения цифровых систем контроля качества.
Перед нами стоит цель - автоматизация как можно большего числа операций. Одним из первых проектов "РТ-Техприемки" в области цифровизации контроля качества стала автоматизированная информационная система мониторинга качества продукции. Мы хотим перевести в формат онлайн ввод данных, которые затем система могла бы автоматически оформлять в конечную отчетность, анализировать и передавать информацию об ошибке или несоответствии оператору.
Кроме того, внедряются автоматизированные системы по управлению несоответствиями. Одна из таких систем - модуль управления рекламационной работой - сейчас проходит тестирование в шести холдингах Ростеха.
Ряд проектов сейчас находится на стадии разработки или опытной эксплуатации. Мы поставили перед собой задачу в ближайшие два года внедрить в промышленную эксплуатацию еще три-четыре цифровых проекта.
- Вы внедряете системы на основе больших данных? Системы, которые могут заранее предсказать, когда те или иные узлы, агрегаты выйдут из строя?
- Да, у нас есть опыт использования предиктивной аналитики и больших данных по предсказанию определенных событий, в том числе связанных с отказами конкретных систем или изделий. Нашими специалистами была разработана соответствующая система аналитики и совместно со службой безопасности полетов Министерства обороны была проведена ее пробная эксплуатация.
Владлен Шорин
Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"
В 2021 году планируем эту тематику продолжать. Нам это интересно с точки зрения поиска новых компетенций.
Также одной из основных задач на этот год является автоматизация производства. Весь мир движется в сторону роботизации процессов производства. Мы разрабатываем всю технологическую линию: конвейер, роботы, механизация, ПО.
- Вы планируете сами производить автоматизированные линии?
- В 2021 году планируем выйти на рынок автоматизации производственных процессов производства, в том числе с помощью технологических партнеров. У нас есть ряд проектов по автоматизации сборочных, механообрабатывающих, опасных и особо опасных производств, а также складских и логистических процессов. Будем предлагать свои решения в части производства нестандартного оборудования.
До этого "РТ-Техприемка" предоставляла услуги, сейчас мы хотим перейти в более сложную тематику - наукоемкое производство.
- Какие еще направления деятельности вы планируете развивать дальше?
- Мы нацелены развивать центр сертификации - "Ростех-сертификат" - как в части расширения линейки предоставляемых услуг (перечня национальных и международных стандартов), так и в части расширения географии нашего присутствия. В частности, планируем продвижение услуг по сертификации на соответствие международным стандартам нашим международным партнерам.
Помимо этого, направление сертификации оборонных предприятий РФ на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ (Система разработки и постановки продукции на производство военной техники) носит для нас исключительно важный характер, тем более в современных политических и экономических условиях.
Кроме этого, направление сертификации организаций на соответствие стандартам экологического менеджмента и промышленной безопасности, которое мы начали активно развивать в 2020 году, продолжится и в дальнейшем.
- Можно сказать, что в последнее время предприятия Ростеха стали больше внимания уделять экологичности производства и охране труда?
- Госкорпорация уделяет много внимания экологии и охране труда на своих предприятиях, особенно на предприятиях с опасными производствами. Целый ряд из них в этом году планируют мероприятия по сертификации на соответствие стандартам экологического менеджмента и промышленной безопасности. Некоторые предприятия планируют сертификацию даже на соответствие международным стандартам.
Ростех задает эти требования - чтобы предприятия активно развивались и подтверждали это сертификатами.
- Многие наши производители сертифицированы? Их системы менеджмента качества соответствуют стандартам?
- Предприятия Ростеха имеют внедренную систему менеджмента в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов, подтвержденную независимой оценкой в рамках процедуры сертификации.
В основном международные сертификаты соответствия имеют те предприятия, кто имеет иностранных заказчиков.
- Есть ли планы по международному сотрудничеству? Какие регионы в приоритете?
- Наш вектор в части внешнеэкономической деятельности мы видим в активизации сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями. Мы стремимся привлекать лучшие мировые технологии в Россию и чтобы ведущие технологии и проекты отечественных компаний были реализованы за рубежом.
При реализации международных проектов остро встает ряд вопросов: обеспечение качества поставок, определение перспективного направления или отрасли для развития и инвестиций, поиск и подборка технологического партнера.
Владлен Шорин
Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"
Мы разработали комплексное решение - "Развитие международного технологического сотрудничества". "РТ-Техприемка" предоставляет набор услуг в реализации клиентами проектов в области международного сотрудничества - от первичной аналитики и определения перспективных направлений до реализации и управления проектами. То есть наши специалисты будут постоянно находиться на иностранных площадках, которые интересуют наших клиентов. Соответственно, мы сможем провести технологический аудит, сказать, сможет ли это предприятие произвести необходимую продукцию в нужный срок, будем осуществлять непосредственный контроль погрузки продукции.
В подобном ключе мы работаем с рядом зарубежных и российских компаний, в том числе и с холдингами Ростеха.
Если говорить о регионах, то, конечно же, в первую очередь отмечу тесную работу с компаниями из стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, СНГ, Латинской Америки. Ведутся переговоры и с компаниями из ближневосточных и европейских государств.
- Прошедший год был тяжелым для всех. Как "РТ-Техприемка" прошла 2020-й?
- В целом могу сказать, что мы смогли выполнить поставленные цели и задачи. Динамика идет вверх. Было принято свыше 72 тысяч тонн продукции. Расширяется спектр принимаемой продукции, клиентская база, компетенции.
По предварительным подсчетам, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию, выручка в 2020 году выросла примерно на 12% по сравнению с 2019 годом и составила 1,26 млрд рублей в 2020 году против 1,13 млрд в 2019 году.
Беседовала Милена Синева