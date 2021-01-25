Гендиректор "РТ-Техприемки": цена брака в оборонной сфере очень высока

Владлен Шорин — о том, как в системе контроля качества сегодня внедряются искусственный интеллект и большие данные, можно ли предсказать, когда в технике выйдет из строя та или иная деталь, и о том, как в настоящее время обстоят дела с сертификацией в России

Контроль качества исходного материала и соответствующая организация изготовления конечного изделия являются неотъемлемой составляющей современных технологических процессов. Особенно такой контроль важен в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), где цена отказа техники очень высока. В контуре госкорпорации "Ростех" организацией, отвечающей за выстраивание системы контроля качества, является "РТ-Техприемка".

В интервью ТАСС генеральный директор компании Владлен Шорин рассказал о том, как в системе контроля качества сегодня внедряются искусственный интеллект и большие данные, можно ли предсказать, когда в технике выйдет из строя та или иная деталь, и о том, как в настоящее время обстоят дела с сертификацией в России.

- Могли бы вы подробней рассказать о задачах, которые решает "РТ-Техприемка", в том числе в сфере ОПК?

- Исторически основной задачей "Техприемки" был контроль качества материалов, которые поступают в авиапромышленность, в ракетно-космическую отрасль, в оборонную промышленность (радиоэлектроника, боеприпасы, спецхимия). Сегодня мы проводим политику диверсификации. Пытаемся выйти на наукоемкую тематику, активно развиваем автоматизацию ручного труда, производство нестандартного оборудования (от разработки до пуско-наладки и обучения персонала).

На сегодняшний день в рамках всей госкорпорации "Ростех" стоит задача построения единой хорошо отлаженной системы управления качеством. С 2017 года "РТ-Техприемка" является Центром компетенций системы управления качеством Ростеха. Именно на нас возложена миссия по выстраиванию этой системы в госкорпорации, а также по определению политики в соответствующей области.

Хочу отметить, что успешное выполнение производственных задач в сфере ОПК в значительной степени зависит от качества материалов и комплектующих для конечного продукта. Не менее важно выстроить работу заказчика с поставщиками.

В высокотехнологичных отраслях ОПК доля комплектующих, произведенных сторонними изготовителями, в финальном продукте зачастую превышает 80%

А зависимость качества финального продукта от качества комплектующих очевидна.

Помимо контроля качества мы занимаемся поставками материалов, полуфабрикатов и оборудования. Наши специалисты сертифицируют системы менеджмента качества (ОС "Ростех-Сертификат"), обучают и повышают квалификацию сотрудников промышленных предприятий, разрабатывают и внедряют решения для цифровизации производства.

Ключевой принцип нашего развития - повышение эффективности производства и снижение доли брака.

- Как сейчас вы следите, чтобы бракованные материалы не попали на заводы, где собирают конечную продукцию? Какие новинки внедряются в систему контроля качества?

- Сегодня активно развивается предикативная аналитика, цифровые двойники, большие данные, искусственный интеллект.

В 2020 году мы реализовали пилотный проект по автоматизации контрольных операций на основе технологии машинного зрения - АРМИЛ. На сегодняшний день во всех технологических процессах присутствует человек, который визуально пытается выявить дефекты. Система машинного зрения позволяет автоматизировать процесс обнаружения дефектов и исключить "человеческий фактор".

Владлен Шорин Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"

"Пилот" был внедрен на Челябинском металлургическом комбинате, на участке работы, где производится металл, который используется для изготовления торсиона несущего винта для вертолетов.

Цифровая платформа за счет наличия видеокамер оценивает всю поверхность металла, проверяет и дает сигнал, соответствует ли поверхность материала требуемым характеристикам. Пилотный проект был признан успешным — система смогла распознать 97% из более чем 20 различных видов дефектов

В 2021 году будем продвигать данную систему автоматического контроля на другие металлургические предприятия, где уже работают наши специалисты. Порядка десятка предприятий проявили интерес к данной системе. Идут переговоры и обсуждения.

- Еще одним интересным проектом "РТ-Техприемки" в 2020 году стала система прослеживаемости. Какие перспективы по ее развитию в этом году?

- Да, мы активно занялись проблемой поставки продукции несоответствующего качества. На самом высоком уровне стоит задача обеспечения электронной прослеживаемости изготовления материалов и комплектующих, их хранения, транспортировки и отгрузки заводам-изготовителям.

Наши специалисты разработали платформу и систему прослеживаемости, которая позволяет отследить каждый этап движения продукции. В информационной системе на каждое изделие заводится своя страница с данными о том, когда и кем оно было изготовлено, кому было отгружено, а также предоставлена иная информация, которая содержится в сопроводительных документах на продукцию

Система готовится к массовому внедрению. Дело в том, что эта тема затрагивает многие аспекты - например, поправки в законодательство, безопасность, мониторинг большого объема информации, которую мы будем предоставлять предприятиям ОПК.

Сейчас система прослеживаемости внедрена в сфере сырья и полуфабрикатов. В этом году мы разрабатываем меры по запуску системы на предприятиях, которые производят титановую продукцию. Также на этот год ставим задачу внедрения системы для контроля более сложных изделий, комплектующих. К системе выразили готовность подключиться такие лидеры ОПК, как Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Технодинамика".

- Сейчас бракованный металл может попасть в конечные изделия предприятий ОПК - например, в самолет?

- Это невозможно. Наши специалисты следят за всеми технологическими процессами производства. Это станет еще более невозможным в случае массового внедрения цифровых систем контроля качества.

Перед нами стоит цель - автоматизация как можно большего числа операций. Одним из первых проектов "РТ-Техприемки" в области цифровизации контроля качества стала автоматизированная информационная система мониторинга качества продукции. Мы хотим перевести в формат онлайн ввод данных, которые затем система могла бы автоматически оформлять в конечную отчетность, анализировать и передавать информацию об ошибке или несоответствии оператору.

Кроме того, внедряются автоматизированные системы по управлению несоответствиями. Одна из таких систем - модуль управления рекламационной работой - сейчас проходит тестирование в шести холдингах Ростеха.

Ряд проектов сейчас находится на стадии разработки или опытной эксплуатации. Мы поставили перед собой задачу в ближайшие два года внедрить в промышленную эксплуатацию еще три-четыре цифровых проекта.

- Вы внедряете системы на основе больших данных? Системы, которые могут заранее предсказать, когда те или иные узлы, агрегаты выйдут из строя?

- Да, у нас есть опыт использования предиктивной аналитики и больших данных по предсказанию определенных событий, в том числе связанных с отказами конкретных систем или изделий. Нашими специалистами была разработана соответствующая система аналитики и совместно со службой безопасности полетов Министерства обороны была проведена ее пробная эксплуатация.

Владлен Шорин Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"

В 2021 году планируем эту тематику продолжать. Нам это интересно с точки зрения поиска новых компетенций.

Также одной из основных задач на этот год является автоматизация производства. Весь мир движется в сторону роботизации процессов производства. Мы разрабатываем всю технологическую линию: конвейер, роботы, механизация, ПО.

- Вы планируете сами производить автоматизированные линии?

- В 2021 году планируем выйти на рынок автоматизации производственных процессов производства, в том числе с помощью технологических партнеров. У нас есть ряд проектов по автоматизации сборочных, механообрабатывающих, опасных и особо опасных производств, а также складских и логистических процессов. Будем предлагать свои решения в части производства нестандартного оборудования.

До этого "РТ-Техприемка" предоставляла услуги, сейчас мы хотим перейти в более сложную тематику - наукоемкое производство.

- Какие еще направления деятельности вы планируете развивать дальше?

- Мы нацелены развивать центр сертификации - "Ростех-сертификат" - как в части расширения линейки предоставляемых услуг (перечня национальных и международных стандартов), так и в части расширения географии нашего присутствия. В частности, планируем продвижение услуг по сертификации на соответствие международным стандартам нашим международным партнерам.

Помимо этого, направление сертификации оборонных предприятий РФ на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ (Система разработки и постановки продукции на производство военной техники) носит для нас исключительно важный характер, тем более в современных политических и экономических условиях.

Кроме этого, направление сертификации организаций на соответствие стандартам экологического менеджмента и промышленной безопасности, которое мы начали активно развивать в 2020 году, продолжится и в дальнейшем.

- Можно сказать, что в последнее время предприятия Ростеха стали больше внимания уделять экологичности производства и охране труда?

- Госкорпорация уделяет много внимания экологии и охране труда на своих предприятиях, особенно на предприятиях с опасными производствами. Целый ряд из них в этом году планируют мероприятия по сертификации на соответствие стандартам экологического менеджмента и промышленной безопасности. Некоторые предприятия планируют сертификацию даже на соответствие международным стандартам.

Ростех задает эти требования - чтобы предприятия активно развивались и подтверждали это сертификатами.

- Многие наши производители сертифицированы? Их системы менеджмента качества соответствуют стандартам?

- Предприятия Ростеха имеют внедренную систему менеджмента в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов, подтвержденную независимой оценкой в рамках процедуры сертификации.

В основном международные сертификаты соответствия имеют те предприятия, кто имеет иностранных заказчиков.

- Есть ли планы по международному сотрудничеству? Какие регионы в приоритете?

- Наш вектор в части внешнеэкономической деятельности мы видим в активизации сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями. Мы стремимся привлекать лучшие мировые технологии в Россию и чтобы ведущие технологии и проекты отечественных компаний были реализованы за рубежом.

Многие компании хотят и готовы выйти на зарубежные рынки, но сталкиваются со значительными трудностями на стадии перехода от идеи к реализации проектов

При реализации международных проектов остро встает ряд вопросов: обеспечение качества поставок, определение перспективного направления или отрасли для развития и инвестиций, поиск и подборка технологического партнера.

Владлен Шорин Источник изображения: © Пресс-служба АО "РТ-Техприемка"

Мы разработали комплексное решение - "Развитие международного технологического сотрудничества". "РТ-Техприемка" предоставляет набор услуг в реализации клиентами проектов в области международного сотрудничества - от первичной аналитики и определения перспективных направлений до реализации и управления проектами. То есть наши специалисты будут постоянно находиться на иностранных площадках, которые интересуют наших клиентов. Соответственно, мы сможем провести технологический аудит, сказать, сможет ли это предприятие произвести необходимую продукцию в нужный срок, будем осуществлять непосредственный контроль погрузки продукции.

В подобном ключе мы работаем с рядом зарубежных и российских компаний, в том числе и с холдингами Ростеха.

Если говорить о регионах, то, конечно же, в первую очередь отмечу тесную работу с компаниями из стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, СНГ, Латинской Америки. Ведутся переговоры и с компаниями из ближневосточных и европейских государств.

- Прошедший год был тяжелым для всех. Как "РТ-Техприемка" прошла 2020-й?

- В целом могу сказать, что мы смогли выполнить поставленные цели и задачи. Динамика идет вверх. Было принято свыше 72 тысяч тонн продукции. Расширяется спектр принимаемой продукции, клиентская база, компетенции.

По предварительным подсчетам, несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию, выручка в 2020 году выросла примерно на 12% по сравнению с 2019 годом и составила 1,26 млрд рублей в 2020 году против 1,13 млрд в 2019 году.

Беседовала Милена Синева