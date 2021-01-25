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Российская газета

Мозг противоракетной обороны РФ стал считать быстрее в 10000 раз

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Источник изображения: Минобороны РФ

Многофункциональная РЛС "Дон-2Н" - центральный и самый сложный элемент российской системы ПРО, - прошел модернизацию и готовится к испытаниям. Производительность вычислительной системы выросла на четыре порядка, вчетверо уменьшился ее размер.

- Завершается модернизация приемной и передающей частей РЛС "Дон-2Н", продолжается монтаж и наладка нового оборудования.Завершены работы по изготовлению и монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта, - рассказал "Красной звезде" командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

Командный пункт "Дона" работает на новой вычислительной системе, "Эльбрус-90С" с производительностью порядка 100 миллиардов операций в секунду. По данным из открытых источников, прежний "Эльбрус-2", занимавший в циклопическом здании РЛС целый этаж, мог выполнять не более 12,5 миллиона операций.

- Занимаемая аппаратурой площадь сократится в 4 раза, а потребляемая мощность - в 40. Благодаря значительному уменьшению числа блоков и ячеек существенно улучшатся надежность и ремонтопригодность комплекса. За счет многократного резервирования снизится время на восстановление боеготовности "Эльбрус-90С", - продолжил генерал.

Основная задача "Дон-2Н" - обнаружение, сопровождение, селекция и расчет траекторий баллистических целей, а также наведение на них противоракет. Фазированные антенные решетки на гранях усеченной пирамиды, в которую заключена станция, сканируют воздушное пространство и ближний космос на 4000 километров по азимуту и на 40 тысяч км - в высоту. Они способны различить предмет размером с теннисный мяч.

Также модернизированы стартовые позиции противоракет.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дон-2Н
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