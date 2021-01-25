Летчики-истребители Тихоокеанского флота на Камчатке перехватили "вражеский" самолет в ходе учений

Петропавловск-Камчатский. 22 января. ИНТЕРФАКС - На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе тренировки отработали перехват условного противника, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"Роль самолета-нарушителя выполнял один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости и большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны на расстояние нанесения ракетного удара", - говорится в сообщении.

На перехват условного противника по тревоге был поднят экипаж всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, который выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем провел по ней электронный пуск ракет класса воздух-воздух большой дальности.

По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже, говорится в сообщении.