В Пентагоне резко высказались об F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своего ухода с поста в январе провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском …». Стенограмма мероприятия была размещена на сайте Пентагона.

Журналист спросил его о вооружении, которое является ошибочным приобретением ведомства, и Миллер рассказал историю о своем разговоре с американским летчиком. Когда чиновник спросил пилота, на каком самолете он летает, тот ответил, что на F-35.

«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», — заявил Миллер.

Представитель Пентагона добавил, что летчик назвал этот истребитель «невероятным самолетом». При этом Миллер заявил, что «мы создали монстра».

Бывший президент США Дональд Трамп назначил Миллера на пост в ноябре 2020 года, однако тот ушел в отставку с приходом новой администрации в январе 2021 года.

12 января агентство Bloomberg сообщило, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin не устранила 871 дефект в истребителе F-35, который был обнаружен ранее.

Согласно годовому отчету, корпорация устранила за год всего два дефекта. Истребитель F-35 был разработан и представлен в апреле 2018 года, на тот момент была выявлена 941 неисправность. Отмечалось, что выявленные дефекты могут сказываться на его боеготовности, обслуживании и выполнении им задач.

При этом производство истребителей продолжается и соответствующая программа активно поддерживается в конгрессе США и командой нынешнего американского президента Джо Байдена. На изготовление F-35 выделено $398 млрд, из запланированных 3200 самолетов уже произведены 970 как для нужд Соединенных Штатов, так и для других стран.

Также в январе стало известно, что Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Боевые испытания переносились с 2017 года. Минобороны назовет новую дату проведения исследований после прохождения истребителями независимой технической экспертизы.