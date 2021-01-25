РФ не поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия

Москва выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Об этом заявили «Известиям» в МИД РФ. При этом там подчеркнули, что цель построения безъядерного мира в России разделяют.

«ДЗЯО противоречит нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве. — Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично: это — долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию».

В МИД РФ уточнили, что действие договора распространяется только на его участников. Соответственно, ни одно из его положений Россию ни к чему не обязывает.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. На сегодня его ратифицировала 51 страна, ни одна из них ядерным оружием не обладает. Документ был открыт к подписанию в 2017 году. Официальные ядерные державы (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и неофициальные (КНДР, Израиль, Индия и Пакистан) в нем не участвуют.