Войти
Военно-промышленный курьер

РФ не поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия

399
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Об этом заявили «Известиям» в МИД РФ. При этом там подчеркнули, что цель построения безъядерного мира в России разделяют.

«ДЗЯО противоречит нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения. Мы с уважением относимся к позиции стран, выступающих за скорейший запрет ядерного оружия, и всегда подтверждали, что разделяем цель построения безъядерного мира, — отметили в ведомстве. — Однако призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично: это — долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию».

В МИД РФ уточнили, что действие договора распространяется только на его участников. Соответственно, ни одно из его положений Россию ни к чему не обязывает.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января. На сегодня его ратифицировала 51 страна, ни одна из них ядерным оружием не обладает. Документ был открыт к подписанию в 2017 году. Официальные ядерные державы (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и неофициальные (КНДР, Израиль, Индия и Пакистан) в нем не участвуют.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
04.11.2020
СНВ-3: непонятное продление
28.10.2014
Под крылом Пентагона
24.07.2013
Сенат против ДВЗЯИ
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
28.05.2012
Многостороннее ядерное разоружение
02.11.2011
Кто хитрее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 19:20
  • 105
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании