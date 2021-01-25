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ЦАМТО

На учении под Оренбургом военнослужащие ЦВО применили новейший антидронный комплекс "Силок"

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Антидронный комплекс "Силок"
Антидронный комплекс "Силок".
Источник изображения: naukatehnika.com

ЦАМТО, 22 января. На учении в Оренбургской области военнослужащие ЦВО применили антидронный комплекс последней разработки "Силок" для отражения нападения "роя" беспилотных летательных аппаратов условного противника.

По замыслу мероприятия, в распоряжении противника имелось около 10 самодельных беспилотников для разведки и нанесения точечных бомбовых ударов. Разведка сообщила о планах совершить налет на базу оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Подразделения радиоэлектронной борьбы оперативно развернули в данном направлении комплекс "Силок", что позволило вывести из строя беспилотную авиацию противника и обнаружить на местности пункт управления летательными аппаратами. Он в последующем был уничтожен мотострелковыми подразделениями.

К учению привлекались порядка 500 военнослужащих, было задействовано около 60 ед. техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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