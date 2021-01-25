ВМС Малайзии приняли второй патрульный корабль LMS

ЦАМТО, 22 января. На предприятии Wuchuan Shipbuilding Industry Co Ltd в г.Цидун (пр.Цзянсу, Китай) 14 января состоялась церемония передачи ВМС Малайзии второго патрульного корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) (112) "Сунданг".

Как сообщило Минобороны Малайзии, акт окончательной приемки был подписан прибывшей в Китай комиссией, которая провела проверку состояния корабля, комплектности документации, а также приняла участие в демонстрации возможностей судна.

Как планируется, "Сунданг" отправится в Малайзию в ближайшее время и будет официально принят на вооружение ВМС страны на военно-морской базе Сепанггар в Кота-Кинабалу. Дата мероприятия будет определена позднее.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года компания BN Shipyard (Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd) получила от Министерства обороны Малайзии письмо с принятием предложения (контракта) о поставке ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. BN Shipyard выступала основным подрядчиком проекта и в рамках китайско-малазийского межправительственного соглашения должна была обеспечить поставку кораблей совместно с компанией-партнером из Китая (CSOC). Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены Wuchang Shipbuilding в Китае в 2019 и 2020 гг., еще два – на верфи BN Shipyard в Лумуте (Малайзия) в 2021 году.

15 марта 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии, все четыре корабля будут построены в Китае, а стоимость поставки будет снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов (205 млн. долл.).

Резка стали для постройки головного корабля серии, (111) "Керис", началась на предприятии в Ухане 31 июля 2018 года. Закладка киля состоялась в октябре 2018 года. Одновременно началась резка стали для постройки второго судна. Спуск "Керис" на воду состоялся 15 апреля 2019 года. Корабль (112) "Сунданг" был спущен на воду 12 июля 2019 года. Церемония передачи (111) "Керис" ВМС Малайзии состоялась 31 декабря 2019 года. 17 января 2020 года корабль прибыл на военно-морскую базу "Сепанггар" в Кота-Кинабалу (шт.Сабах).

На предприятии в Ухане (Китай) 28 октября 2020 года состоялась церемонии спуска на воду третьего корабля LMS (б.н. 113), а 16 декабря – четвертого и последнего (б.н 114). Планируется, что эти корабли будут переданы ВМС Малайзии в сентябре и ноябре 2021 года, соответственно. Как и ранее построенные корабли, они войдут в состав 11-й эскадры ВМС Малайзии и будут размещены на военно-морской базе Сепанггар в Кота-Кинабалу.

Длина корабля LMS составляет 68,8 м, ширина – около 9 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 710 т. Корабль оснащен ГЭУ на базе двух дизельных двигателей MTU серии 4000. Максимальная скорость – 22 узла, дальность плавания – 2000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 15 суток, экипаж – 45 человек (включая 8 офицеров). В качестве основного вооружения используется дистанционно управляемый модуль вооружения башенного типа с 30-мм пушкой CS/AN3. LMS также оборудован двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль может нести один специализированный контейнерный модуль и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Сенсоры и основное вооружение интегрированы с системой боевого управления, разработанной и изготовленной НИИ автоматики провинции Цзянсу (Jiangsu Automated Research Institute – JARI). Корабль оснащается и другим оборудованием от проверенных поставщиков ВМС Малайзии.