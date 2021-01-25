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Палубные вертолеты морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на БПК "Адмирал Пантелеев"

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Корабельный вертолет Ка-27ПЛ
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ЦАМТО, 22 января. В заливе Петра Великого экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ в поисково-спасательном и противолодочном вариантах провели тренировки по взлетам и посадкам на палубу БПК.

Экипажи четырех вертолетов, которые совершили перелет в район полигона боевой подготовки с аэродрома "Николаевка", совместно с корабельными расчетами большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", поочередно совершенствовали навыки взлетов и посадок в дневное время суток на палубу корабля при его нахождении на стопе и на ходу.

В ходе тренировки проверялась слаженность работы всех систем авиационных комплексов корабля.

Всего экипажами вертолетов морской авиации ТОФ выполнено порядка 20 взлетов и посадок на палубу.

Полеты с корабля являются одним из важнейших элементов летной подготовки экипажей вертолетов, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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