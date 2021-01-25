Космонавт Кудь-Сверчков: иногда на МКС хочется жареного мяса или пирожных с кремом

Об уникальных фотографиях с орбиты, еде на МКС, отечественной системе широкополосной связи и планах на День космонавтики

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), начал общекосмическую подготовку осенью 2010 года в отряде космонавтов РКК "Энергия". Через несколько месяцев на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина был создан единый отряд космонавтов Роскосмоса. Такое решение было принято для обеспечения скоординированной госполитики в области пилотируемых полетов на орбиту. И уже 22 января 2011-го Кудь-Сверчков был переведен в него. С момента начала его тренировок в едином отряде Роскосмоса прошло десять лет.

ТАСС удалось пообщаться с находящимся в данный момент в космосе Сергеем Кудь-Сверчковым и поговорить об уникальных фотографиях с орбиты, еде на МКС, отечественной системе широкополосной связи и планах на День космонавтики.

- Сергей Владимирович, десять лет назад вы пришли в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Сейчас, находясь на орбите, по кому или по чему из ЦПК вы больше всего скучаете?

- Скажу, что больше всего я скучаю по обстановке, которая была еще год назад, до начала нашей основной части экипажной подготовки, до всей этой ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Когда можно было рано утром приехать на работу в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, спокойно поздороваться и пообщаться на входе с коллегами по работе без перчаток и масок, подняться в кабинет и перед рабочим днем выпить чашку свежего кофе. Без суеты и спешки. Кажется, это было очень давно…

- Что больше всего хочется забрать с орбиты домой? Есть такие предметы? И разрешается ли это делать?

- У меня есть личные вещи, которые я привез с собой еще в октябре прошлого года: это и фотографии, и различного рода сувениры из дома, от родных и друзей. Их я заберу обратно, это разрешено. Конечно, мы вернем на Землю тысячи фото- и видеоматериалов, сделанных во время нашей полугодовой экспедиции, - это основная память о космическом полете. Остальное пусть остается там, где оно должно быть, - на борту Международной космической станции.

- Что вы можете рассказать о еде на станции? И по какой земной пище вы скучаете больше всего?

- Еда здесь, на космической станции, довольно вкусная и сбалансированная. Иногда хочется, конечно, тех продуктов, которые сложно доставить на околоземную орбиту и хранить на ней, - я говорю о свежих фруктах, сочном жареном мясе или пирожных с кремом. Хотя на протяжении полугода вполне можно обойтись и без них. Тем вкуснее они будут после возвращения на Землю.

Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

- Как планируете отмечать День космонавтики? Как готовитесь к этому дню? Ожидается, что на борту МКС 12 апреля будет десять человек, - как будете размещаться?

- Я пока не думал про этот день, поскольку до него еще три месяца работы на орбите. Рассчитываем, что это будет неделя перед возвращением на Землю, и думаю, что мы будем с головой полностью заняты подготовкой к спуску - тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Если на МКС в этот период все-таки будет десять человек, то, я думаю, Центры управления полетами в подмосковном Королеве и в Хьюстоне (США) заранее предусмотрят, кому, где и как разместиться. Места точно хватит всем!

- Вы уже проводили эксперимент с дрозофилами? Заметили какие-то особенности в их поведении в невесомости? Что сейчас с ними стало?

- Эксперимент с дрозофилами, о котором вы говорите, проводился в первую неделю после нашего прибытия на станцию, в октябре прошлого года. Несколько укладок с насекомыми были размещены в одном из модулей российского сегмента станции.

В обязанности нашего экипажа входил только периодический осмотр укладок, а уже после экспозиции в невесомости все контейнеры были успешно возвращены на Землю вместе с другими результатами космических экспериментов по российской научной программе на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-16" (вместе с Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Крисом Кэссиди). О результатах экспериментов и дальнейшей судьбе дрозофил расскажут ученые на Земле.

- На американском сегменте вырастили редис, вы помогали в сборе урожая? Не хотелось ли под покровом ночи одну забрать и съесть?

- Да, эксперимент по выращиванию редиса у коллег, на американском сегменте МКС, действительно проводился. Помощь российских членов экипажа здесь не требовалась, мы только лишь могли наблюдать за всем этим процессом. Интересно! Выращивание растений на околоземной орбите - это, прежде всего, научный эксперимент, поэтому основную часть редиса отправили на Землю для изучения.

Экипажу, тем не менее, разрешили употребить в пищу несколько образцов, даже было решено оставить редис для новогоднего ужина. Особенно отмечу, что свежие овощи в космосе — это особенно вкусно!

Празднование Нового года на борту МКС Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

- Космонавты часто много внимания уделяют социальным сетям. Сейчас на фотографиях часто видно не только Землю, но и звезды на черном небе. Изменилась ли фототехника или обучение съемке?

- Дело в том, что на одном фотоснимке трудно показать очень яркий объект и очень тусклый. Например, нельзя увидеть и сфотографировать звезды на дневном небе как с Земли, так и с борта станции. А на ночном черном небе звезды было видно всегда, все зависело только от замысла автора снимка: если вы захотите снять звезды ночью - вы их снимете, если захотите снять яркие ночные города, то в этом случае их свет затмит свет звезд.

Фототехника постоянно совершенствуется, и действительно некоторые возможности съемки, например ночной, расширились. Однако принципиально ничего не изменилось.

- Какое место на Земле, на ваш взгляд, самое красивое?

- На Земле огромное количество красивых мест, все их перечислить трудно: Багамские острова, африканские нагорья, пустыня Намиб в Намибии и пустыня Виктория в Австралии, вулканы Камчатки, Анды в Боливии и Чили, ледники и озера Патагонии. По возможности я каждый день стараюсь снимать интересные для себя места и публиковать их, сопровождая исторической справкой и фактами, на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и "ВКонтакте".

- Читаете ли вы детям сказки с орбиты?

- Интересно, но пока еще не пробовал. Однако сама идея хорошая, спасибо! Один раз было немного наоборот: во время семейной видеоконференции дочка с Земли читала свою книгу мне, а я на станции ее слушал.

- Как вы оцениваете российскую систему связи через спутники-ретрансляторы "Луч"?

- Через российскую систему связи сегодня проводятся переговоры, обмены различными файлами и телевизионные сеансы с Центром управления полетами. Мы довольны качеством связи, оно очень хорошее, и надеемся, что скоро сможем полностью перейти на нее.

- Как часто она сейчас используется?

- Сейчас ведется отработка системы, и каждый рабочий день проводится до четырех сеансов связи.

- Когда планируется ваша посадка на Землю?

- По предварительным данным, окончание нашей экспедиции и возвращение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" запланировано на середину апреля этого года.

Беседовала Екатерина Москвич