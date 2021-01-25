Космонавты на МКС сообщили, что довольны отечественной системой связи

Сергей Кудь-Сверчков уточнил, что через российскую систему проводятся переговоры, обмены файлами и телевизионные сеансы с Центром управления полетами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские космонавты довольны качеством передачи информации, которое обеспечивает отечественная широкополосная система связи на Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью ТАСС сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на МКС.

"Мы довольны качеством связи, оно очень хорошее, и надеемся, что скоро сможем полностью перейти на нее", - сказал Кудь-Сверчков.

По словам космонавта, через российскую систему проводятся переговоры, обмены файлами и телевизионные сеансы с Центром управления полетами. "Сейчас ведется отработка системы, и каждый рабочий день проводится до четырех сеансов связи", - пояснил он.

Отечественная широкополосная система связи (ШСС) позволяет передавать информационные сообщения через спутники-ретрансляторы системы "Луч" с российского сегмента Международной космической станции со скоростью до 180 Мбит/ с. Пока она работает в тестовом режиме. В будущем система позволит обеспечить независимость российского сегмента в вопросе передачи данных.

Сейчас на борту МКС вместе с Кудь-Сверчковым находятся еще один космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.