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Интерфакс-АВН

Разведчики ВВО испытали новые бронеавтомобили в условиях сильных морозов

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

Благовещенск. 22 января. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Разведчики Восточного военного округа испытали на полигоне в Амурской области поступившие на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М" в условиях сильных морозов, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

"Проверка машин и водителей проводилась днем и ночью в температурном диапазоне от -25°C до -38 градусов по Цельсию, что позволило качественно оценить возможности техники в суровых условиях дальневосточной зимы. Водители современных бронеавтомобилей-вездеходов выполнили скоростные заезды по маршрутам с препятствиями, имитирующими обрывы, подъемы, спуски, рвы и косогоры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника достойно выдержала испытание, показала хорошие ходовые качества.

"Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Машина имеет пятый класс баллистической защиты. На автомобиле установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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