Разведчики ВВО испытали новые бронеавтомобили в условиях сильных морозов

Благовещенск. 22 января. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Разведчики Восточного военного округа испытали на полигоне в Амурской области поступившие на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М" в условиях сильных морозов, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

"Проверка машин и водителей проводилась днем и ночью в температурном диапазоне от -25°C до -38 градусов по Цельсию, что позволило качественно оценить возможности техники в суровых условиях дальневосточной зимы. Водители современных бронеавтомобилей-вездеходов выполнили скоростные заезды по маршрутам с препятствиями, имитирующими обрывы, подъемы, спуски, рвы и косогоры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника достойно выдержала испытание, показала хорошие ходовые качества.

"Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Машина имеет пятый класс баллистической защиты. На автомобиле установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.