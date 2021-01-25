Турецкая ПКР «Атмака»: состояние и перспективы проекта.

Настоящим материалом мы продолжает рассматривать тему создания Турцией противокорабельной ракеты собственного производства. В первой части были представлены особенности конструкции и основные ТТХ ПКР «Атмака». Продолжая тему, обратимся к результатам проведенных испытаний и перспективам развития проекта.

Морской старт ПКР «Атмака»

В течение 2019 года национальные медиа активно освещали испытательные пуски ракеты с наземной пусковой установки, а также первый морской старт ПКР «Атмака». Наземные тестовые пуски состоялись в мае и сентябре на ракетном полигоне «Синоп». Ракеты стартовали в направлении Черного моря. Управление оборонной промышленности Турции (SSB) 25 сентября 2019 года опубликовало сообщение и короткое видео о сентябрьском испытании на своей странице в социальной сети «Твиттер».

ПКР «Атмака» на выставочном стенде

Презентация морского старта «Атмака» состоялась на 9-м семинаре по военно-морским системам, проходившем 14-15 октября 2019 года. В ходе мероприятия начальник тылового обеспечения ВМС Турции (Turkish Naval Forces Naval Technical Commander) контр-адмирал Рамис АКИН (Ramis AKIN) объявил о намеченном на начало ноября испытательном пуске управляемой ракеты «Атмака» с борта корвета «Киналиада» (TCG Kınalıada, F 514, тип ADA). Выступавший за ним исполняющий обязанности директора проектно-конструкторского бюро (DPO) ВМС Турции полковник Эркан ЮЛКЮ (Erkan ÜLKÜ) уточнил, что пусковая установка с предназначенными для испытаний ПКР «Атмака» была установлена на левом, а ПУ с КР «Гарпун» – на правом борте корвета.

Состоявшийся 3 ноября 2019 г. первый морской старт «Атмака» с надводной платформы командование ВМС Турции признало удачным, о чём сообщило на следующий день в очередном видео на странице в «Твиттере».

Старт ПКР «Атмака» с борта корвета «Киналиада»

Несмотря на краткость видеоматериалов, предоставленных Управлением оборонной промышленности, зарубежные военные специалисты обратили внимание на ряд особенностей проведенных испытаний и летных характеристик ПКР «Атмака». Прежде отмечено, что пока для испытаний используются прототипы ракет без реальных боевых частей (предположительно произведено около 20 единиц). В качестве надводной цели в море применяется трехмерная неподвижная плавучая сетчатая мишень с уголковым радиолокационным отражателем.

Согласно видео от 25 сентября 2019 г., стартовый двигатель ракеты, запущенной в направлении Черного моря с наземной пусковой установки на полигоне "Синоп", отделился от корпуса ПКР «Атмака» примерно через 6 секунд. Во время стрельбы с борта корвета «Киналиада» 3 ноября 2019 года после выхода ракеты в 10:15 из одного из четырех транспортно-пусковых контейнеров отделение стартового двигателя произошло уже на 5-й секунде.

Неподвижная плавучая сетчатая мишень

Другим примечательным моментом, стало то, что на начальном этапе траектории ПКР «Атмака» имеет профиль полета более характерный для ракеты «Экзокет», а не КР «Гарпун». Как известно, после старта КР «Гарпун» сначала поднимается на высоту 600 м, с которой затем спускается к своей цели. Существует мнение, что подобная концепция представляет высокий риск, поскольку профиль полета боеприпаса по восходящей линии позволяет вычислить местоположение пусковой платформы. Напротив, ракета «Экзосет» после старта направляется к цели на более низкой высоте (100 м и ниже). Согласно снимку испытательного пуска от 18 сентября 2019 г. ПКР «Атмака» почти коснулась водной поверхности: выполняя полет на предельно малой высоте (режим Super Sea-Skimming) ракета опустилась до 0,93 м над уровнем моря.

Выход ПКР «Атмака» из ТПУ корвета «Киналиада»

На видео первого морского старта также отчетливо видно, что на участке подлета к цели ПКР «Атмака» на высоте 5-10 м над поверхностью воды первоначально уходит влево, а затем снова поворачивает вправо и возвращается к своему первоначальному курсу. Как представляется, данный маневр выполняется для преодоления угрозы корабельных зенитно-артиллерийских средств ПВО ближнего рубежа (CIWS). Кроме того, видео ясно показывает, что противокорабельная ракета при поражении мишени проходит чуть выше радиолокационного отражателя. Считается, что это доказывает прямое попадание ПКР «Атмака» в цель «с идеальной точностью» (5 м и ниже).

Развитие проекта

Как известно, в последнем квартале 2018 года между Управлением оборонной промышленности Турции и компанией Roketsan был подписан договор на серийное производство УР класса "поверхность-поверхность" («Атмака»). Официальное объявление о заключенном контракте появилось 2 ноября 2018 г.

Согласно публикациям, на рубеже конца 2019, начала 2020 года исследования в рамках проекта продолжались, а производство находилось на этапе производства установочной партии (LRIP). Первоначально предполагалось, что в рамках LRIP будут поставлены 64 ракеты «Атмака» для использования на фрегатах проекта İSTİF. Однако, когда проект İSTİF отложили, командование ВМС Турции приняло решение интегрировать ракету в состав комплекса вооружения корветов типа ADA. Поскольку намеченная установка ПКР «Атмака» на корветы «Киналиада» и «Бургазада» (TCG Burgazada) предполагает увеличение потребности в необходимом количестве боеприпасов – соответствующие изменения внесли и в контракт на производство оружия.

ПКР «Атмака» на этапе производства

Корвет «Киналиада» оснащен системой боевого управления ADVENT. Система БУ в настоящее время проходит модернизацию, которую планировалось завершить в 2020 году. Корвет «Бургазада» оборудован СБУ GENESIS. Как отмечают турецкие источники ни одна, ни вторая СБУ не имеют в своем составе отдельного автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора (AN/SWG-1/1A) для управления ПКР «Гарпун», а функция пуска как КР «Гарпун», так и ПКР «Атмака» могут выполняться со всех пультов операторов боевого информационного поста (Combat Information Center, CIC).

Первоначально сообщалось, что если текущие исследования продолжатся в соответствии с планом, то поставки «Атмака» на этапе LRIP начнутся в 2019 году и будут завершены к 2020 году. Однако, по мнению ряда экспертов, высока вероятность того, что из-за дополнительных доработок ракет и международного эмбарго первоначальный график претерпит изменения в сторону увеличения сроков. Фактически, 4 ноября 2019 г. на официальной странице SSB в «Твиттере» было объявлено, что ПКР «Атмака» должна поступить в арсеналы ВМС Турции во второй половине 2020 года. Вместе с тем, несмотря на то, что первый фрегат типа İSTİF «Стамбул» (F-515) планировалось принять на вооружение в 2021 году, ожидается, что в этот период корабль только спустят на воду, а включение в состав ВМС Турции, согласно текущему графику, произойдет уже во второй половине 2023 года.

В конце 2019 года стартовала вторая фаза проекта «Атмака», направленная на разработку версии блок II, пригодной для запуска из торпедных аппаратов (ТА) подводных лодок (ПЛ). Предполагается, что модифицированная ракета сможет выходить из 533 мм ТА с использованием специальной капсулы (по аналогии с инкапсулированный версией КР «Гарпун»). Кроме того, ожидается, что блока II получит модернизированную комбинированную ГСН: радиолокационный + тепловизионный каналы наведения (RF+IIR). Особенности реализации второй фазы проекта «Атмака» сообщили специалисты компании TÜBİTAK SAGE в ходе международного симпозиума в ноябре 2019 года. Компания TÜBİTAK SAGE выбрана в качестве головного подрядчика, ответственного за разработку версии ПКР для подводных лодок. Ожидается, что версией ПКР «Атмака» блок II будут оснащаться турецкие ПЛ типов «Превезе» и «Рейс».

Подводя итог, можно констатировать, что разработчикам ПКР «Атмака» удалось создать современную управляемую ракету для поражения морских надводных и наземных целей. Несмотря на то, что в конструкции испытанных прототипов пока имеются импортные модули, турецкая промышленность последовательно работает над их замещением. В целом, же ПКР «Атмака» представляет значительную угрозу для противника и способна существенно повысить боевые возможности ВМС Турции.

По материалам журнала Defence Turkey