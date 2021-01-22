Купить автобусы ПАЗ выгодно у официального дилера

Павловский автобусный завод входит в десятку крупнейших мировых производителей автобусов. Торговая марка ПАЗ известна далеко за пределами России, в том числе благодаря разнообразию модельного ряда автобусов с превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Для того чтобы приобрести один из автобусов прославленной торговой марки в России, достаточно ознакомиться с ассортиментом моделей, которые предлагает дилер автобусов паз компания «ЯрКамп». Вы можете выбрать соответствующий требования вариант и оформить заказ.
В каталоге официального дилера представлены автобусы различных типов, назначения, размеров, вместимости, комплектации и модификации. Это позволяет сделать покупку, которая будет устраивать по всем параметрам.
Преимущества автобусов ПАЗ
Помимо того, что автобусы от Павловского автобусного завода разработаны с учетом условий эксплуатации в России, пассажирский транспорт от бренда обладает множеством других достоинств:
- высоким уровнем надежности;
- повышенной пассажировместимостью;
- привлекательным экстерьером и современным стильным дизайном салона;
- превосходными техническими характеристиками;
- отличной управляемостью и маневренностью;
- низким расходом топлива;
- возможностью эксплуатации на плохом дорожном покрытии (подвеска очень надежная);
- высокой износоустойчивостью;
- быстрой окупаемостью, в том числе благодаря малозатратности содержания и обслуживания.
Приобрести запасные части и комплектующие для ремонта автобусов можно в любом необходимом количестве и по самым доступным ценам.
Модельный ряд автобусов ПАЗ
Разнообразие модельного ряда автобусов ПАЗ позволяет приобрести транспорт буквально под любые потребности. К числу наиболее популярных моделей относятся:
- ПАЗ 320402-03. Он предназначен для пригородных и городских перевозок. Обладает рессорной подвеской, комфортным салоном, смещенной вперед пассажирской дверью.
- ПАЗ 32054 и 32053. Данный транспорт широко используется для пригородных и городских перевозок. Он характеризуется салонами улучшенного дизайна и повышенной комфортности. Машины предлагаются с бензиновыми и дизельными двигателями. У северной версии установлены двойные стеклопакеты, улучшенное утепление пола, дополнительная печка.
- ПАЗ 3206 для спецперевозок (в том числе по бездорожью) с бензиновым двигателем. У некоторых модификаций присутствует грузовой отсек.
Также внимания заслуживает ПАЗ 32053-70 для перевозки детей. Он с бензиновыми и дизельными двигателями, ремнями безопасности на креслах, кнопкой связи с водителем.