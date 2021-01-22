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Купить автобусы ПАЗ выгодно у официального дилера

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Павловский автобусный завод входит в десятку крупнейших мировых производителей автобусов. Торговая марка ПАЗ известна далеко за пределами России, в том числе благодаря разнообразию модельного ряда автобусов с превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками.

Автобус ПАЗ

Для того чтобы приобрести один из автобусов прославленной торговой марки в России, достаточно ознакомиться с ассортиментом моделей, которые предлагает дилер автобусов паз компания «ЯрКамп». Вы можете выбрать соответствующий требования вариант и оформить заказ.

В каталоге официального дилера представлены автобусы различных типов, назначения, размеров, вместимости, комплектации и модификации. Это позволяет сделать покупку, которая будет устраивать по всем параметрам.

Преимущества автобусов ПАЗ

Помимо того, что автобусы от Павловского автобусного завода разработаны с учетом условий эксплуатации в России, пассажирский транспорт от бренда обладает множеством других достоинств:

  • высоким уровнем надежности;
  • повышенной пассажировместимостью;
  • привлекательным экстерьером и современным стильным дизайном салона;
  • превосходными техническими характеристиками;
  • отличной управляемостью и маневренностью;
  • низким расходом топлива;
  • возможностью эксплуатации на плохом дорожном покрытии (подвеска очень надежная);
  • высокой износоустойчивостью;
  • быстрой окупаемостью, в том числе благодаря малозатратности содержания и обслуживания.

Приобрести запасные части и комплектующие для ремонта автобусов можно в любом необходимом количестве и по самым доступным ценам.

Модельный ряд автобусов ПАЗ

Разнообразие модельного ряда автобусов ПАЗ позволяет приобрести транспорт буквально под любые потребности. К числу наиболее популярных моделей относятся:

  • ПАЗ 320402-03. Он предназначен для пригородных и городских перевозок. Обладает рессорной подвеской, комфортным салоном, смещенной вперед пассажирской дверью.
  • ПАЗ 32054 и 32053. Данный транспорт широко используется для пригородных и городских перевозок. Он характеризуется салонами улучшенного дизайна и повышенной комфортности. Машины предлагаются с бензиновыми и дизельными двигателями. У северной версии установлены двойные стеклопакеты, улучшенное утепление пола, дополнительная печка.
  • ПАЗ 3206 для спецперевозок (в том числе по бездорожью) с бензиновым двигателем. У некоторых модификаций присутствует грузовой отсек.

Также внимания заслуживает ПАЗ 32053-70 для перевозки детей. Он с бензиновыми и дизельными двигателями, ремнями безопасности на креслах, кнопкой связи с водителем.

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