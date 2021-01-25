Грозное и непревзойденное оружие: День авиации войск ПВО РФ

Значение войск авиации противовоздушной обороны в последние годы выросло, причем пропорционально появлениям самолетов НАТО у рубежей РФ. Военные несут круглосуточное дежурство. В этом им помогает новейшая техника, аналогов которой в мире нет.

Двадцать второго января отмечается День авиации войск противовоздушной обороны. В этот день в 1942 году произошло образование авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны. В годы Великой Отечественной войны летчиками авиации противовоздушной обороны было уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов. В разные годы на вооружении авиационных частей ПВО стояли такие легендарные истребители, как МиГ-1, МиГ-3, Як-1, Як-7 и многие другие. С годами им на смену пришла другая техника, зачастую не имеющая аналогов в мире.

Аэродинамика и огневая мощь ‒ это про российский истребитель Су-57. Он уникален по своим характеристикам настолько, что ведущие отраслевые американские СМИ не стесняются сыпать комплименты.

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

Конструкция обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и преимущественные характеристики для ведения боя. Более того, он может применять разнообразные ракеты класса "воздух ‒ воздух", а также вооружение для поражения наземных целей. Кроме того, России удалось значительно снизить стоимость Су-57, что позволило оптимизировать процесс его производства, указывает американское издание The National Interest.

Это лучший военный самолет современности, подчеркивает в интервью радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин:

"Наши замечательные самолеты Су-57, которые используют искусственный интеллект (ИИ), и работают, условно говоря, по алгоритму "волчьей стаи", когда один увидел и раскидал цели всем остальным. Это, безусловно, лучший самолет в мире, мы этот самолет успешно испытали в Сирии".

Вертолеты Ми-28УБ на репетиции воздушного парада Победы в Краснодаре Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Еще один предмет гордости российских военных – новейший учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Это единственная в мире тяжелая бронированная машина, способная при полной загрузке на экстремально низкой высоте выполнять "мертвую петлю" и "бочку". В частности, первые машины поступили в Кореновск, на Кубань, там на них уже начали обучаться пилотированию молодые летчики. Машина также была успешно опробована в Сирии, говорит в интервью радио Sputnik военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков:

"Вертолет Ми-28УБ сделан с двойным комплектом управления, он применяется для обучения пилотированию, фактически это еще и учебный вертолет, поскольку эта машина достаточно сложная. Ми-28УБ – ударный вертолет, прежде всего, он задумывался как замена вертолета Ми-24, который принимал участие во многих военных конфликтах. Ми-28 американцы называют "Опустошителем", мы называем его "Ночной Охотник". Его обкатку сделали в САР во время конфликта, когда ограниченный контингент ВКС вместе с сирийской армией уничтожал различные бандформирования различных террористических организаций. По результатам этих боевых действий вертолет был доработан, были обнаружены некоторые недостатки, они устранены. Поставлена интегрированная система обнаружения целей в радиоэлектронном диапазоне, обнаружение с помощью лазеров, пеленгатора, инфракрасного и ультрафиолетового излучения".

Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

А еще в России начали государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей". В их покупке заинтересованы ряд зарубежных партнеров России, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заявили в "Ростехе". С-500 "Прометей" может вычислить и вывести из строя до 10 баллистических сверхзвуковых ракет. Радиус поражения системы – 600 километров. Она способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты, самолеты, беспилотники, а также цели в ближнем космосе. Аналогов у С-500 нет.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik