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Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов

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Источник изображения: Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он объявил конкурс на своей странице в Twitter.

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.

Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

12 января Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Он занимал лидирующую позицию рейтинга с 7 января. Это произошло из-за роста курса акций Tesla.

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