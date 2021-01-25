В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин" поступила в Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в Росэлектронику госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

"В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию", - рассказал Михеев.

По данным концерна, "Пенициллин" эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд. Комплекс разработан входящим в состав "Веги" Научно-исследовательским институтом "Вектор".

По данным открытых источников, так как "Пенициллин", в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а на новом принципе совмещения тепловой и звуковой разведки, его радиоэлектронное подавление невозможно. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси "КамАЗа", разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.

На вооружение российской армии ранее поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками и дающие существенные погрешности при определении позиций артиллерии противника.