В Пентагоне оценили решение Байдена продлить СНВ-3

Решение президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) способствует укреплению национальной обороны, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби, опубликованном 21 января.

«Соблюдение Россией договора хорошо служит интересам нашей национальной безопасности, и американцы в гораздо большей безопасности, если договор СНВ-3 останется неизменным и продленным», — отметил Кирби.

По его словам, продление договорных ограничений на запасы стратегического ядерного оружия до 2026 года даст двум странам «время и пространство для изучения новых механизмов контроля над вооружениями, которые могут еще больше снизить риски для американцев».

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предложить России продлить СНВ-3 на пять лет.

За день до этого кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление договора отвечает интересам национальной безопасности США.

В свою очередь, в Кремле приветствовали проявление политической воли США на продление ДСНВ.