В Подмосковье готовят к предварительным испытаниям радиолокационную станцию "Дон-2Н"

Военнослужащие на радиолокационной станции "Дон-2Н" системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы.

Работы по ее модернизации завершены

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Закончена модернизация передающей и приемной частей радиолокационной станции "Дон-2Н". В данный момент РЛС проходит завершающую подготовку к испытаниям, сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Сергей Грабчук.

"В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС "Дон-2Н", продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка МРЛС "Дон-2Н" к предварительным испытаниям", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".

По словам командира соединения ПРО, РЛС является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. Она решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.

"Дон-2Н" - стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3,7 тыс. км, а высота обнаружения цели - 40 тыс. км.