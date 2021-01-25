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Известия.ru

Бить в симбиозе: сухопутные «Искандеры» помогут боевым кораблям

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

С этого года ракетчики Сухопутных войск будут тесно взаимодействовать с Военно-морским флотом. Оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер-М» смогут поддерживать операции ВМФ на дальности до 500 км и с большой точностью уничтожать объекты вероятного противника. Такие совместные тренировки становятся в последние годы трендом в боевой подготовке. Главной мишенью для комплексов могут быть приоритетные береговые сооружения и техника: авиабазы, радары и командные центры, считают эксперты.

С этого года ракетчики Сухопутных войск будут тесно взаимодействовать с Военно-морским флотом. Оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер-М» смогут поддерживать операции ВМФ на дальности до 500 км и с большой точностью уничтожать объекты вероятного противника. Такие совместные тренировки становятся в последние годы трендом в боевой подготовке. Главной мишенью для комплексов могут быть приоритетные береговые сооружения и техника: авиабазы, радары и командные центры, считают эксперты.

Межвидовые группировки

Ракетные бригады Сухопутных войск, оснащенные комплексами «Искандер-М», начнут с этого года тесно взаимодействовать с ВМФ и поддерживать его операции огнем. Новую концепцию отработают на предстоящих стратегических учениях «Запад-2021», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. При этом целеуказание ракетчикам смогут напрямую обеспечивать большие разведывательные беспилотники, такие как «Форпост» морской авиации.

Работы в данном направлении уже начались. Ранее командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев рассказал о проведенном в начале июля 2020-го военно-техническом эксперименте. Расчет одной из ракетных бригад Сухопутных войск поразил неназванные цели на Центральном морском полигоне в Архангельской области. В том же месяце «Искандеры» в учениях на Черном море условно отражали высадку десанта противника, помогая флоту.

Большинство комплексов «Искандер-М» состоят на вооружении Сухопутных войск. В составе Береговых войск ВМФ имеется только одна их ракетная бригада. Она размещена в Калининградской области и входит в состав 11-го армейского корпуса, защищающего регион.

В декабре глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что в 2021 году среди приоритетов боевой подготовки будет организация межвидовых учений. На них Сухопутные войска, ВМФ и ВКС станут действовать совместно и под единым руководством. По данным Министерства обороны, за последние восемь лет количество таких маневров выросло в три раза.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что уже сейчас во флоте создано 20 корабельных тактических групп, подготовленных для действий в составе межвидовых группировок. Сообщалось, что несколько месяцев назад Балтийский флот, который примет участие в учениях «Запад-2021», на командно-штабных маневрах уже отрабатывал совместные действия с 6-й общевойсковой армией.

Когда разрабатываются операции с приморским флангом армии, всегда привлекаются силы флота и организуется взаимодействие, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— «Искандеры» могут работать в интересах флота по береговым целям. Например, комплексы, которые стоят на Балтике, достают практически до всех берегов акватории, — рассказал адмирал. — Не надо посылать самолеты бомбить какие-то объекты, а можно задействовать «Искандеры» и ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». При необходимости ракетчики могут обеспечивать и десантные операции. Ведь высадка морской пехоты — это только первый бросок. За ней выгружаются части Сухопутных войск. И их ракетные бригады можно использовать в совместных операциях там, где потребуется.

Ударная сила

Против кораблей «Искандеры» не будут намного эффективнее, чем специализированные комплексы «Бастион-П». Но они могут быть полезны против неподвижных целей, сообщил «Известиям» ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман.

Для эффективного поражения ОТРК надводных целей у России сейчас недостаточно возможностей по их обнаружению на дистанциях более 200 км. Ресурсы спутниковой разведки ограничены. Мало у дальней морской авиации и беспилотников с большой продолжительностью полета. Поэтому целесообразнее будет применять ракеты по наземным целям, считает эксперт.

— «Искандеры» можно использовать для ударов по стационарным и полустационарным целям, — пояснил Михаил Кофман. — Например, по радарам, базам морской авиации, штабам и узлам связи, объектам, хорошо защищенным средствами ПВО. Конечно, для этой задачи можно применять и крылатые ракеты «Калибр». Но отечественные корабли несут лишь 8–16 пусковых установок с ними. А сухопутную ракетную бригаду можно быстро перезарядить. Да и живучесть ее в случае ответного удара выше.

В России оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» поступают на вооружение с 2010 года. Ими заменили устаревшие «Точка-У», которые уступали им по всем параметрам. К 2020-му на новое оружие перешли все имевшиеся ракетные бригады и были сформированы несколько дополнительных. Общее количество таких соединений в ВС достигло тринадцати.

По данным разработчика — компании НПК «КБМ», — полный комплект ракетной бригады для ВС состоит из более чем 50 машин. В их число входят 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих, 11 командно-штабных, 17 машин жизнеобеспечения и вспомогательных. Одним залпом соединение может запустить 24 ракеты.

Комплекс может вести огонь двумя типами ракет на максимальную дальность до 500 км. Баллистические со сверхзвуковой скоростью обрушиваются на цели с большой высоты практически отвесно. Крылатые летят непосредственно над землёй, что делает их малозаметными для радаров и сложными для перехвата. Сочетание двух совершенно разных боеприпасов сильно осложняет защиту от них. В предыдущие годы в США и НАТО заявляли, что на самом деле эти ОТРК имеют на вооружении и гораздо более дальнобойный вариант. Это утверждение опровергается российским оборонным ведомством.

«Искандеры» относятся к высокоточному оружию. Отклонение от точки прицеливания даже на максимальной дальности составляет всего несколько метров. Это на порядок лучше, чем у предыдущего поколения ОТРК — советских «Точка-У», не говоря уже о более старых комплексах, таких как «Эльбрус».

Переброшенные авиацией в Сирию пусковые установки «Искандеров» наносили удары по целям боевиков, продемонстрировав на практике свою точность.

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