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Российская газета

Беспилотники для МЧС сделают говорящими и способными видеть ночью

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Пока дроны МЧС могут летать и видеть только в хорошую погоду, но оповестить людей о беде не могут.
Пока дроны МЧС могут летать и видеть только в хорошую погоду, но оповестить людей о беде не могут.
Источник изображения: mchs.gov.ru

В МЧС России заявили о необходимости переходить на новые типы беспилотных летательных аппаратов. Нынешние образцы уже не в полной мере отвечают задачам спасателей. Об этом на днях сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

На самом деле работа по перевооружению на новые типы дронов уже ведется далеко не первый день. Профильные научно-исследовательские институты системы МЧС занимаются разработкой технически более совершенных систем. Нынешним отрядам беспилотной авиации МЧС не хватает функций. Речь, прежде всего, о функции оповещения. Пожарным также необходимы дроны, которые могли бы видеть слабые очаги возгорания. Причем как днем, так и ночью.

"В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от "Фантомов-4" в пользу судов более тяжелого класса, оснащенных тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи", - сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар.

Когда спасатели говорят про комплексные задачи, они имеют в виду то, что новые дроны должны не только видеть днем в солнечную погоду. Они должны позволять оператору определять очаги пожаров в условиях сильного задымления, а также находить людей в непролазной чаще в дождь, туман и при низкой облачности, а также ночью.

Новые функции дронов должны помочь выиграть время, чтобы справиться с бедой, не дожидаясь идеальной погоды. Тем более что во время пожара ее и не может быть по определению. Поэтому новым беспилотникам МЧС необходима и тепловизионная камера хорошего разрешения.

Еще одна функция, которая крайне востребована, - это голос. Современные дроны могут улетать на десятки километров. Но, например, что толку, если спасатель с помощью дрона нашел заблудившегося человека, а сказать, что тому делать и в какую сторону идти, невозможно. Идти на помощь при таких обстоятельствах можно долго. Просто смотреть на экране монитора на попавшего в беду человека - не вариант. Значит, должна быть функция прямого общения с найденным.

Беспилотник также, по идее, должен иметь способность доставлять какие-либо вещи, пусть даже не особо тяжелые, но крайне нужные: спички, телефон или варежки.

Все это в принципе можно сделать. Но находящиеся сейчас на вооружении МЧС дроны просто не поднимутся в воздух, если их оборудовать всей необходимой спасателям аппаратурой. Значит, у дронов должны быть другие моторы и другая конструкция.

Еще одно качество, необходимое некоторой категории дронов, - морозоустойчивость. МЧС намечает в 2021 году провести в Арктике опытно-исследовательские учения. Планируется, что маневры пройдут по всей зоне - от Мурманской области до Чукотки. Будут отрабатываться тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций на пассажирских судах и другие вводные.

Возможно, там уже будут опробованы первые новинки.

Увидеть будущие концепты беспилотной авиации для МЧС все желающие смогут летом этого года на международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Ну, а пока в МЧС России действует 170 подразделений беспилотных систем.


Тимофей Борисов

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
Выставки
Комплексная безопасность
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