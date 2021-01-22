Британские дизельные бронемашины Jackal станут гибридными

Британская компания Supacat завершила разработку комплекта конвертации дизельных бронеавтомобилей Jackal 1 в гибридные без потери ходовых характеристик. Как сообщает Jane’s, компания также подготовила первую такую бронемашину для установки комплекта и проведения испытаний. Все работы завершились в середине декабря прошлого года, однако об этом компания объявила только сейчас.

Бронемашины семейства Jackal, включая Jackal 1, были разработаны в первой половине 2000-х годов и поступили на вооружение Великобритании в 2008 году. В настоящее время британские военные располагают 600 такими машинами. Бронемашины предназначены для ведения разведки боем, штурмовых операций, огневой поддержки и сопровождения колонн.

Масса Jackal 1 составляет 6,7 тонны при длине 5,4 метра, ширине 2 метра и высоте 1,9 метра. Экипаж машины состоит из пяти человек. Jackal 1 вооружена пулеметом калибра 7,62 миллиметра. На бронеавтомобиль установлен шестицилиндровый дизельный двигатель Cummins объемом 5,9 литра и мощностью 185 лошадиных сил, а также пятиступенчатая автоматическая коробка передач Allison 2500 и двухступенчатая раздаточная коробка.

Бронемашина способна развивать скорость по шоссе до 120 километров в час, а дальность ее хода по топливу составляет 800 километров.

Проект конвертации Jackal 1 с колесной формулой 4×4 подразумевает замену двигателя на дизельный четырехцилиндровый мотор. От него будет работать генератор, заряжающий аккумуляторные батареи. Последние размещены в бронированном отсеке в кормовой части бронемашины. Батареи и генератор отвечают за питание четырех мотор-колес. Технические подробности о комплекте конвертации не раскрываются.

Как ожидается, установка гибридного комплекта на бронемашину Jackal 1 завершится в ближайшее время, а до конца первого квартала 2021 года автомобиль приступит к испытаниям. Проверки будут проводиться на полигоне «Милбрук». Позднее Supacat намерена также провести демонстрационные испытания опционально управляемого гибридного бронеавтомобиля Jackal 1. Такая машина сможет ездить без водителя в кабине.

Ранее стало известно, что британская компания BAE Systems проведет модернизацию американских гусеничных боевых машин Bradley. Компания должна оснастить боевые машины гибридными двигательными установками с электрическим приводом ведущих колес. Предполагается, что такое усовершенствование позволит сделать Bradley маневренней, легче и экономичней.

Василий Сычёв