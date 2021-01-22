Войти
ТАСС

Орбиту МКС вновь скорректировали

188
0
0
Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: В© NASA, ESA/Tim Peake

Это сделано в рамках подготовки к весеннему запуску "Союза"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщил сотрудник Центра управления полетами (ЦУП) космонавтам во время переговоров.

"Коррекция прошла штатно", - сказал сотрудник ЦУП, трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что они должны быть включены в 19:14 мск и проработать 417,5 секунды (около семи минут). В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться примерно на 1,25 км.

Маневр был необходим для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17". На спускаемом аппарате "Союза МС-17" на Землю должны вернуться российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. В качестве дублеров изначально были утверждены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что комиссия приняла решение вывести космонавта Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65 по медицинским показаниям, вместо него в качестве бортинженера утвержден космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
27.03.2020
Источник: ЦУП создаст группы специалистов для удаленного управления МКС при карантине
12.02.2018
Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
08.12.2011
О заседании коллегии Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря