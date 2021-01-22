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Российская газета

Сергей Шойгу обсудит в Мьянме военное и военно-техническое сотрудничество

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Мин Аунг Хлайн и Сергей Шойгу
Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В четверг, 21 января, министр обороны России прилетел в Мьянму с официальным визитом. Пресс-секретарь главы военного ведомства РФ Россияна Марковская сообщила, что в столице этой республики городе Нейпьидо российский министр встретится с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном. Двусторонние переговоры будут посвящены военному и военно-техническому сотрудничеству государств. Кроме того, генералы обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что это не первый визит министра обороны России в Мьянму. Ранее Сергей Шойгу бывал в этой стране и встречался Мин Аун Хлайном. А в ноябре прошлого года они провели переговоры по видеосвязи. Тогда глава военного ведомства РФ отметил, что двусторонние контакты Москвы и Нейпьидо в военной сфере давно вышли на стратегический уровень. Шойгу подчеркнул: несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, между двумя странами продолжается реализация мероприятий военно-делегационного обмена, в том числе и с личным участием Мин Аунг Хлайна. "Мы всегда открыты для предметного разговора", - заявил российский министр.

Тогда же Шойгу отметил, что Минобороны РФ готово наращивать сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы. А еще - продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами "СМОА плюс", включая совместную работу в рамках экспертной рабочей группы по противодействию терроризму.

Мин Аунг Хлайн, в свою очередь, не скрывал, что считает важным продолжение двустороннего сотрудничества Москвы и Нейпьидо.


Юрий Гаврилов

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Мьянма
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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