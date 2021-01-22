Секретное насекомое из ЦРУ

Как в США пытались создать армию «стрекоз»-шпионов

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) всегда славилось своим нестандартным подходом к решению поставленных перед ним задач. Зачастую, впрочем, такой подход доходил до абсурда, как в случае с попыткой создания шпионского комплекса на базе… обычного кота, которому вживляли микрофон и передающую радиоантенну. Но нередко специалистам из Научно-технического управления ЦРУ все же удавалось создать действительно уникальные образцы спецтехники. Например, в 1970-е годы ими был сконструирован миниатюрный дрон-шпион Insectothopter, внешне очень походивший на обычную стрекозу. Причем церэушное «насекомое» весило всего 1 грамм и работало на собственной миниатюрной, но мощной энергоустановке.

Лазерный "жучок"

Спецслужбы всех стран мира постоянно используют различные технические приспособления, позволяющие агентам подслушивать и подглядывать за интересующими их объектами. Однако, если организация прослушки в отношении разрабатываемых объектов заблаговременным способом путем установки разного рода «жучков» хоть и связана с определенными трудностями, но в целом уже давно отработана, то выполнение такой операции в оперативном плане – намного более сложная задача. В особенности если разговор людей надо подслушать со значительного расстояния. Озаботились этой проблемой в свое время и в ЦРУ, а точнее, в его святая святых – Научно-техническом управлении, сформированном в 1963 году и отвечающем за разработку различной специальной техники в целях обеспечения деятельности этой спецслужбы.

В первую очередь специалисты этого управления разработали и собрали сверхминиатюрное подслушивающее устройство – тот самый «жучок», который представлял собой малогабаритный лазерный микрофон. Работал он следующим образом.

В районе объекта слежения размещался миниатюрный стеклянный шарик (или несколько таких шариков), на который издалека – оттуда, где размещался агент-наблюдатель, – постоянно светил лазерный луч. Под воздействием возникающих при разговоре людей акустических волн стеклянный шарик совершал колебания, то есть фактически работал в качестве своеобразной мембраны обычного микрофона. В результате отражаемый назад лазерный луч получался «неровным» или, говоря научным языком, промодулированным. В приемнике же, куда поступал отраженный луч, происходил обратный процесс – колебания луча преобразовывались в акустические, после чего в распоряжении агента-наблюдателя оказывалась запись разговора объекта слежения. Естественно, что слушать разговор можно было в реальном масштабе времени.

Аналогичный принцип ретрорефлектора был использован спецами из ЦРУ при создании в 1970-е годы системы лазерной акустической разведки, которая позволяла прослушивать разговор, ведущийся в комнате, снимая информацию посредством «подсветки» окна этой комнаты лазерным лучом. В этом случае в качестве «мембраны» микрофона работало уже оконное стекло.

Однако был у созданной системы и существенный изъян – миниатюрный микрофон (точнее, его «мембрана» в виде стеклянных шариков) должен был находиться непосредственно у объекта слежения. Но как же быстро и, главное, незаметно доставить подслушивающее устройство в район цели? И тогда, указывается в рассекреченных недавно ЦРУ материалах, заместитель начальника Научно-технического управления Дон Резиер решил использовать в качестве носителя микродрон, способный преодолеть требуемое расстояние и доставить «жучок» к объекту. Руководителем проекта назначили Чарльза Эдкинса, а его осуществление поручили Центру перспективных технологий (Advanced Technology Center).

"Энотомолог" и "Часовщик" из Лэнгли

Первоначально, как указывается в описании этого чрезвычайно интересного проекта на сайте ЦРУ, речь шла о носителе в виде шмеля. Причем Чарльз Эдкинс в своих воспоминаниях указывает, что инициатором этого был сам Дон Резиер. «Я хочу, чтобы ты построил шмеля, который сможет совершить полет по лазерному лучу и сесть затем прямо рядом с целью», – приводит Эдкинс слова своего бывшего начальника, указывая, что у него просто даже не нашлось, что сказать в ответ на это предложение.

Впрочем, неожиданно один из привлеченных к проекту церэушник, а по совместительству – энтомолог-любитель, имя которого в рассекреченных документах безжалостно удалено цензурой, предложил другой, более интересный и многообещающий вариант – создать требуемый носитель в виде стрекозы. По мнению этого оставшегося неизвестным специалиста, который, как оказалось, уже давно активно увлекался изучением стрекоз и даже собрал весьма внушительную коллекцию последних, беспилотник-стрекоза был бы более эффективен в эксплуатации, чем дрон-шмель.

Свое утверждение он аргументировал тем, что аэродинамическая форма стрекозы лучше подходит для использования в качестве основы для беспилотника: стрекоза может не только совершать взлет и посадку по-вертолетному и выполнять горизонтальный полет, как самолет, но еще и способна зависать в воздухе, что весьма важно при слежке за объектом. К тому же стрекоза может искусно планировать в воздушном потоке, экономя энергию в длительном полете, а построенный по аналогичной схеме дрон сможет безопасно спланировать на землю в том случае, если выйдет из строя его двигатель или же банально кончится топливо.

Ну, а чтобы подтвердить свои слова на деле, агент-энтомолог принес из дома ряд образцов из своей коллекции. Инженеры из Лэнгли с помощью лупы тщательно рассмотрели «конструкцию» стрекозы, после чего перешли к демонстрационной части: церэушник – любитель насекомых вытащил одну из своих засушенных стрекоз из коробки и бросил ее – она совершила два круга и мягко спланировала на стол. Проведенные «летные испытания» убедили руководство – делать микробеспилотник решили в виде стрекозы. А непосредственное изготовление этого уникального «насекомого» поручили уже немолодому инженеру-церэушнику, который в свое свободное время серьезно увлекался часовых дел мастерством и добился в этом весьма приличных результатов.

«Созданный часовщиком Insectothopter имел миниатюрный струйный генератор, который обеспечивал движение крыльев вверх и вниз с надлежащей скоростью, что позволяло, в свою очередь, обеспечить как подъемную силу, так и силу тяги, – указывается в описании летающего микроробота-«слухача» на сайте ЦРУ. – Часть выхлопных газов, получавшихся при сгорании топлива, использовалась для обеспечения работы генератора, тогда как остальной объем выхлопных газов, испускаемых сзади (там имелось миниатюрное сопло. – В.Щ.), обеспечивал дополнительную силу тяги».

Максимальная длина механической «стрекозы» составляла всего 6 см, высота – 1,5 см, а размах крыльев – 9 см. Скорость крейсерского полета достигала 15 футов в секунду (около 4,57 м/с), при этом скорость ветра не должна была превышать 10 футов в секунду (около 3,05 м/с). Маскировку дрона под стрекозу пришлось выполнять вручную. Примечательно, что глаза этой «стрекозы» не были каким-то ненужным антуражем, а являлись теми самыми ретрорефлекторами, которые и играли роль «мембраны» в лазерном подслушивающем устройстве. Масса всех ретрорефлекторов составляла, по разным данным, от 0,1 до 0,2 грамма.

Особый интерес представляет то, как спецы из Лэнгли обеспечили управление своим миниатюрным беспилотником-шпионом в полете. Поскольку применить радиоуправление здесь не представлялось возможным из-за значительной массы элементов такой системы, управление полетом микродрона построили на использовании инфракрасного лазера: регулируя мощность лазерного луча, оператор мог нагревать расположенную в хвосте «стрекозы» особую биметаллическую полоску – это позволяло управлять микродроном по курсу. Полное же прекращение нагрева полоски приводило к тому, что она перекрывала мини-сопло, и беспилотник шел на посадку. Портативная система лазерного управления получила обозначение «ROME Laser».

С полигона - в музей

Результаты испытаний микродрона, которые в том числе проходили в специально сконструированной упомянутым «часовщиком» миниатюрной аэродинамической трубе, превзошли все ожидания разработчиков. Рукотворная «стрекоза» взлетной массой всего 1 грамм могла продержаться в воздухе не менее 60 секунд, покрыв за это время расстояние в 200 метров, что было в два раза больше требуемого по тактико-техническому заданию. Причем разработчикам удалось превзойти показатель по массе пустого беспилотника – вместо требуемых 0,6 грамма она составила только 0,4 грамма. В ходе испытаний удавалось обеспечивать постоянный контроль за полетом «стрекозы» с помощью портативного прибора ROME Laser на удалении до 140 метров.

«Была исследована возможность создания управляемого Insectothopter с ограниченными эксплуатационными возможностями, и все цели программы на данный момент были достигнуты», – указывал Чарльз Эдкинс в своем отчете по данному проекту, датируемом 4 апреля 1974 года.

В разобранном виде микродрон состоял из 10 отдельных частей, помещавшихся в небольшом кейсе, на внутренней стороне крышки которого разместили интуитивно-понятную инструкцию по сборке. Эту коробочку можно было без проблем положить не только в портфель, но и в карман пиджака или пальто. В нужный момент ее можно было быстро достать, и через некоторое время летающий «жучок» был готов приниматься за работу. Причем отличить рукотворную «стрекозу» от настоящей, по словам Чарльза Эдкинса, было невозможно уже с расстояния в несколько футов (1 фут = 30,48 см).

Однако агентам из Лэнгли так и не удалось опробовать этот чудо-беспилотник в реальном деле против «врагов Америки», поскольку в серию он не пошел: в ходе последующих испытаний выяснилось, что даже при слабом боковом ветре управление этим «насекомым» становилось настолько сложным и непредсказуемым, что гарантировать его успешное применение становилось чрезвычайно затруднительным.

«Хотя летные испытания были впечатляющими, управление при любом боковом ветре было слишком сложным», – особо подчеркивал в своем отчете Чарльз Эдкинс. Нужен был более мощный двигатель. Также требовалось внесение и ряда других изменений в конструкцию «насекомого» спецназначения.

По мнению Эдкинса, решить все проблемы было возможно, но на это требовались дополнительные время и средства. Ни того, ни другого, судя по всему, не было, да и интерес у заказчика к проекту постепенно угас. В итоге Insectothopter на снабжение американских разведчиков так и не поступил, заняв почетное место в музее ЦРУ. Стоимость же работ по программе, включая создание прототипов лазерной системы акустической разведки, микробеспилотника и лазерной системы управления им, составила 145 376 долларов, что в нынешних ценах равно примерно двум миллионам.

"Стрекоза" выходит на свет

Широкой публике о созданном ими образце шпионской техники американские разведчики рассказали только в начале 2000-х годов, а в начале 2020 года Джон Гринвальд – основатель проекта The Black Vault – обнародовал полученные им от ЦРУ в рамках закона «О свободе информации» новые данные об этом проекте.

Запрос Гринвальда церэушники обрабатывали почти 7 лет! Хотя, возможно, дело здесь не в какой-то нерасторопности, а в том, что впоследствии инженеры из Лэнгли все же создали другой образец насекомоподобного робота-шпиона, но просто мы о нем пока не знаем. Не исключено, что он даже несет свою тайную службу и сегодня. Вот и понадобилось подробно изучить все рассекречиваемые для The Black Vault документы, чтобы не раскрыть случайно информацию о существовании аналогичного образца. Возможно, что именно по этой же причине было удалено цензурой и имя специалиста, предложившего создать носителя подслушивающего микроустройства в виде стрекозы: вполне может статься, что он впоследствии работал над чем-то подобным.

Но в любом случае созданный в 1970-е годы спецами из Научно-технического управления ЦРУ микробеспилотник, судя по всему, действительно стал первым в мире инсектоптером – летательным аппаратом сверхмалого класса, имитирующим «конструкцию» и технику полета насекомого. Первым, но далеко не последним.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.