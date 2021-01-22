ВМС на защите американского образа жизни

CNO Navplan 2021: «Америка – морская держава, ее безопасность и процветание зависят от мореплавания. Если мы потеряем преимущество на море, то Америка станет уязвимой». Фото с сайта www.dvidshub.net.

Пентагон готовит концепцию противостояния с Китаем и Россией в Мировом океане

Вложения в развитие военно-морских сил Америке следует в первую очередь сконцентрировать на направлениях, обеспечивающих наращивание преимуществ над Китаем, и лишь потом отвечать на все другие вызовы. Такова основная мысль обращения Начальника военно-морских операций (chief of naval operations, CNO) ВМС США адмирала Майкла Гилдея, высказанная в ходе январского симпозиума Ассоциации надводного флота (SNA). Она проходит красной строкой и в тексте документа CNO Navplan 2021, обнародованного в ходе мероприятия. Гилдей занимает высшую офицерскую должность в ВМС США, аналог которой сложно отыскать в отечественном флоте по причине огромных различий в истории развития вооруженных сил и подходах наших стран к теме войны на море. Варианты перевода типа начальник Главного штаба или даже Главнокомандующий ВМС США не отражают специфики данного поста. Дело в том, что CNO – пост административный, дающий права лишь на надзор над организацией флота, тогда как задачи практического управления силами и средствами флота возложены на боевых командиров флотов в структуре Пентагона.

По сути дела, CNO Navplan 2021 – это некое напутствие для военных моряков. Более пространно те же вопросы изложены в новой стратегии ВМС, Корпуса морской пехоты (КМП) и Береговой охраны под названием «Преимущество на море» (Advantage at Sea).

Свежие выпуски этих документов объединяет куда более суровое, чем у предыдущих редакций, отношение к главным противникам Америки – Китаю и России.

Адмирал Гилдей ставит вопрос ребром: «Наша коллективная безопасность и образ жизни находятся под угрозой». Оказывается, Китай и Россия «подрывают» условия «свободного и открытого» доступа к океанским просторам, обеспечение всемирного доступа к которым ставится в заслугу Вашингтону и американским морякам. «Оптимизм, что они могут стать ответственными партнерами, прошел, уступив место представлению: они – убежденные противники. Оба государства пытаются нечестно контролировать доступ к ценным морским ресурсам вне своих национальных границ. Оба унижают своих соседей и силой продвигают собственные требования. Оба построили современные сенсорные сети и дальнобойные ракеты, способные поражать цели на перекрестках морских путей сообщения. Оба шаг за шагом переводят отдельные успехи в долговременное преимущество, как пример – милитаризациия спорных районов Южно-Китайского моря».

Более никакие географические зоны, на которые якобы положили глаз Пекин с Москвой, не приводятся. В других документах уходящей администрации Белого дома находим, что русские хотят-де хапнуть себе «половину Арктики» и «все Охотское море».

Больше всего обвинений выдвигается в адрес Пекина. «С целью добиться своих стратегических целей, Китай активно строит большой флот, который будет соперничать с нашим. Уже обладая самым крупным в мире Военно-морским флотом, Китай продолжает строить современные надводные корабли основных классов, субмарины, авианосцы, амфибийные и десантные суда, работает над следующим поколением боевой техники. Под защитой крупнейшей в мире ракетной группировки ВМФ НОАК действует вместе с береговой охраной и морской милицией, запугивая мирных мореплавателей и оказывая давление на страны региона по силе меньшей, чем в случае вооруженного конфликта в традиционном его понимании. Они укрепили все направления своей военной машины с целью бросить вызов нам, нашим союзникам и партнерам в пространстве от морского дна до космоса, а также на информационном поле. А сегодня они распространяют свою инфраструктуру по всему миру, стремясь контролировать доступ к важным перекресткам морских путей сообщения. Их целенаправленные усилия бросают вызов нашему преимуществу, превращая Китай в стратегическую угрозу самого высокого уровня (выделено в тексте документа. – В.К.)».

Что касается нашей страны, то главное ее прегрешение – мероприятия по укреплению обороноспособности. Вот как это изложено в документе: «Россия совершенствует свои Вооруженные силы. Помимо модернизации стратегического ядерного арсенала, она разрабатывает новые ракетные фрегаты, а также истребители и бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты, тактические ядерные заряды и современные подводные лодки. ВМФ России расширяет свое присутствие по миру и действует ближе к нашим берегам. В то же время русские продолжают проводить атаки на наши компьютерные сети. Мы ожидаем, что в случае конфликта они будут угрожать ударами не только по нашей территории, но и кибернетическому пространству. Если оставить Россию без должного внимания, она продолжит нарушать мировой порядок, основанный на правилах и угрожать нашей стране».

Больше ничего в адрес Москвы не говорится, тогда как упоминание о Китае находим практически на каждой странице.

Теперь главное, для чего писался документ.

«Америка – морская держава, ее безопасность и процветание зависят от мореплавания. Если мы потеряем преимущество на море, то Америка станет уязвимой. Вот почему нам следует действовать решительно и прямо сейчас. Объективный анализ подтверждает, что Америке нужен более крупный и боеспособный флот. ВМС США требуется увеличить число субмарин, приобрести дополнительные надводные корабли меньшей размерности, нарастить возможности по нанесению ударов с наращиваем их поражающей способности, а также набор необитаемых платформ – подводных, надводных и воздушно-космических – и современный компонент стратегического сдерживания».

Говоря о приоритетах закупки новой техники, Гилдей отмечает следующие. Важной программой с точки зрения финансирования стало строительство атомных стратегических ракетоносцев Columbia на замену Ohio, которые состоят на службе уже четвертое десятилетие. Подводные лодки продолжают считаться самым выживаемым компонентом ядерной триады в случае войны сверхдержав.

По сути, доклад – всего лишь напутствие для военных моряков.

Продолжится строительство многоцелевых АПЛ типа Virginia, а параллельно будет вестись проектирование субмарины следующего поколения. Увеличение численного состава надводного флота будет решаться с помощью массовой постройки фрегатов типа Constellation, а повышение ударной мощи корабельных группировок – введением в строй авианосцев типа Gerald R. Ford. Большие надежды возлагаются на DDG Next – проект перспективного большого надводного боевого корабля, который будет выгодно отличаться от эсминцев класса Arleigh Burke увеличенным боезапасом и возможностью применять новые виды средств поражения. Какие именно, умалчивается, однако на другой странице документа читаем, что ракетные удары противника, включая массированные, американцы хотят в перспективе отражать оборонительными системами «неисчерпаемого» типа, как, например, построенные на основе технологий направленной энергии в паре с электронным противодействием.

Говоря о численности и типаже флота, адмирал делает оговорку: «Почти 70% корабельного состава, который у нас будет в 2030 году, уже находится в строю». Дело в том, что строительство новых судов требует огромных расходов – как материальных, так и временных. Между тем, по подсчетам заокеанских экспертов, журналистов, размер ВМФ НОАК за последние два десятилетия утроился.

Молчаливо признавая, что вернуть себе первое место в мире по численности корабельной группировки у Вашингтона не получится. Начальник военно-морских операций надеется сохранить господство за счет новых технологий. «В то время как необходимость обладать контролем на море и способностью проецировать силу у США остается, меняются пути и средства достижения целей», – пишет он. «Развитие перспективных технологий изменило характер морской битвы, распространив ее на другие измерения. Успехи в области искусственного интеллекта и обучаемых машин повышают важность оперативного принятия решений в ходе боя. Помимо того, совершенствование автономных систем дает надежду на более эффективный и дешевый способ ведения боевых действий, ведущий флот к победе. Мы будем совершенствовать наши арсеналы, с тем чтобы использовать эти современные технологии и тем самым сохранить наше преимущество на море».

Перед личным составом ставится задача «вести борьбу новыми путями». Это включает противодействие «вредоносной активности врагов» путем «соревнования с ними на ежедневной основе». Для этого требуется передовое размещение сил и средств, а также занятие «более жесткой позиции в каждодневной практике». Далее идет детализация из четырех пунктов. Первый: «Мы будем бросать вызов чрезмерным территориальным претензиям недругов путем прохода кораблей и пролета самолетов всякий раз, когда это разрешено международным законодательством». Второй: «Мы будем расширять наше информационное и управленческое преимущество путем постоянного мониторинга передвижений на океанских просторах с целью противостоять вредным игрокам и раскрывать их». Третий: «В случае необходимости мы продолжим отслеживать перемещение сил и средств противника и держать их на прицеле еще до начала вооруженного конфликта». Четвертый: «Мы продолжим оперативно размещать наши силы в зонах там, где наши противники пытаются усилиться путем пошагового проникновения, тем самым демонстрируя нашим союзникам и партнерам решимость Америки по сохранению порядка, основанного на правилах».

Если вышеописанная тактика по сдерживанию противника не оправдает себя, «мы сохраним готовность противостоять агрессии и одержать решительную победу». Ее предполагается одержать путем нанесения массированных ракетных ударов по морским и наземным целям с использованием различных видов носителей, тогда как широкий маневр силами и средствами поможет запутать противника и переиграть его. Контроль над океанскими просторами Вашингтон рассчитывает сохранить за собой путем «сдерживания или уничтожения корабельных группировок противника», что обеспечит сохранение свободы навигации для американцев и их союзников, а также проецирование силы в береговом направлении. Массированные залпы «сетевых» средств поражения с подводных лодок, надводных кораблей и самолетов будут такими, что превзойдут оборонительные противника и принудят его к завершению конфликта на выгодных для Вашингтона условиях, говорится в документе.

Удержать контроль над океанскими просторами Америка может, сохраняя решимость бороться, сдерживать и побеждать, в то же самое время ускоряя развитие военно-морских сил как в аспекте количественного роста, так и его поражающей мощи. Кроме того, требуется большая интеграция ВМС США с Корпусом морской пехоты и Береговой охраной с целью сгенерировать так называемую интегрированную всестороннюю морскую мощь.

Взаимодействуя с другими видами Вооруженных сил, ВМС США играет важную роль в ответе на вызовы, поставленные долговременным соревнованием с Китаем и Россией, утверждает Гилдей: «Размещая силы и средства на передовых рубежах, мы даем военно-политическому руководству выбор решений практически на любой случай развития событий – от прямого противоборства с противниками до оказания помощи мирному населению в случае природных катаклизмов. Присутствие наших кораблей и баз за рубежом создает и поддерживает американское влияние за рубежом и гарантирует, что важные перекрестки морских путей остаются открытыми для коммерческих мореплавателей. Наши субмарины с баллистическими ракетами обеспечивают надежное стратегическое сдерживание, которое предохраняет территорию нашей страны от ядерной атаки. Наши силы специального назначения готовы начать операции первой фазы, цель которых – застать противника врасплох. По мере развития конфликта наши силы часто оказываются первыми на передовом участке, и мы может быстро наращивать силы, сохраняя контроль над морскими просторами и проецируя силу в направлении берега. После окончания горячей фазы мы стремимся вперед ради обеспечения американских интересов путем размещения сил на передовых позициях соприкосновения с противником».

Завершается документ формулировкой конечной цели: «Оснастить флот техникой и кадрами так, чтобы он мог удерживать контроль над океанскими просторами и проецировать силу. Он должен обладать мощью и размерами, которые гарантировали бы победу на море в случае боевых действий, а в мирное время – сдерживание противников и придание уверенности союзникам и партнерам».

А в самом конце идет заключение: «Америка представляет морскую державу; ее безопасность и процветание неразрывно связаны с морскими просторами. За 245 мирных и военных лет своего существования ВМС США стоял на защите страны, свободы навигации и американского образа жизни. Сегодня он втянут в глобальное состязание, что требует новых подходов – таких, которые бы вели к достижению поставленных целей и имели бы под собой прочную основу. Решения, которые мы принимаем сегодня, и инвестиции, которые мы вложим в течение текущего десятилетия, будут определять баланс сил до конца века».

В сухом итоге имеем: Америка выбрала себе главного противника – Китай, Россия – некое усиление Поднебесной, а не самостоятельный игрок. Самым опасным в рассматриваемом документе видится настрой американских флотоводцев на «соревнование с противниками... и занятие более жесткой позиции в каждодневной практике». Это грозит ростом числа инцидентов между военными моряками ведущих морских держав, причем каждый потенциально чреват перерастанием в горячий конфликт. Словом, речь идет о дальнейшем росте напряженности между сверхдержавами и угрозе их мирному сосуществованию.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.