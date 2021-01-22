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Независимое военное обозрение

Об одном таинственном «ордене» Совбеза ООН

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Комитет находится в структуре Совета Безопасности. Фото Reuters
Комитет находится в структуре Совета Безопасности. Фото Reuters.

Военно-штабной комитет в поисках смысла миротворческих операций

В конце 2020 года Россия сделала очень много для миротворческой деятельности. Слова «миротворцы», «голубые каски» звучали почти ежедневно.

Обратим внимание на важную строчку выступления Владимира Путина в виде видеообращения на Генеральной Ассамблее ООН: «ООН достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир». Эту миссию достойно выполняют и российские миротворцы под голубым флагом ООН.

Ежегодно Совет Безопасности ООН представляет доклад о ходе своей деятельности. В период с 1 января по 31 декабря 2019 года совет провел 258 заседаний, принял 52 резолюции и 15 заявлений, еще было 67 выступлений председателя для прессы.

Доклад Совбеза за 2019 год содержит 209 страниц. В части IV представлена информация о работе Военно-штабного комитета (ВШК; период с 1 января по 31 декабря 2019 года). С 1946 года комитетом проведено 1950 заседаний.

ВШК находится в распоряжении и в структуре Совета Безопасности. Первоначальный формат ВШК был следующим: «Согласно статье 47, ВШК состоит из начальников штабов постоянных членов Совета Безопасности или их представителей… В состав ВШК входят начальники штабов пяти постоянных членов Совета Безопасности: Китая, России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции. Полномочия делегированы главам делегаций (военным советникам) пяти постоянных членов».

Антиподом ВШК является Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ), который входит в состав Секретариата ООН. Руководящие, направляющие и основные консультационные функции ВШК перешли к ДОПМ.

Таким образом, Совет Безопасности по военным вопросам и вопросам безопасности зависит от своего секретариата. Как результат – повысилась роль Генеральной Ассамблеи ООН в создании миротворческих миссий.

Первые шаги ВШК

Важный вклад в создание и работу ВШК на начальном этапе внесли советские военные дипломаты. Представителями от СССР на первом заседании комитета были генерал-лейтенант А.Ф. Васильев, вице-адмирал В.Л. Богденко, генерал-лейтенант А.Р. Шарапов (все с 3 февраля 1946 года). Секретарь – полковник В.М. Студенов.

Данные на трех представителей можно найти в интернете. Генерал-лейтенант А.Ф. Васильев возглавлял нашу делегацию в ВШК до 17 января 1950 года, затем был заменен генерал-майором И.А. Скляровым.

Военно-штабной комитет впервые собрался 3 февраля 1946 года в Лондоне и прервал работу 14 февраля в связи с переездом Совета Безопасности в Нью-Йорк. Затем Военно-штабной комитет собрался вновь в Нью-Йорке в Генри Хадсон-отеле 25 марта, то есть в тот же день, когда собрался Совет Безопасности ООН в своей временной резиденции в Хантер-колледже.

По штату предусматривалось выделение 10 переводчиков, письменных и устных.

Нина Георгиевна Громова, выпускница Военного института иностранных языков, в 1946 году в составе делегации работала переводчиком в ВШК на первой сессии ООН в Лондоне. В своем видеофильме она тепло отзывается о генерале Васильеве, сыгравшем важную роль в ее судьбе.

На первых заседаниях СБ комитету несколько раз поручалось изучить статью 43 Устава:

«Совет Безопасности на 23-м заседании 16 февраля 1946 года обязывает Военно-штабной комитет заняться в качестве первоочередной задачи изучением с военной точки зрения положений статьи 43 Устава и представить в должное время Совету Безопасности результаты этого изучения и возможные рекомендации». Статья эта гласит: «Члены организации обязуются предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы, помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода». Статью изучили, но дальше работа не продвинулась.

На 140-м заседании 19 января 1950 года советская делегация покинула ВШК в связи с разногласием по вопросу представительства Китая в комитете и не присутствовала на 13 последующих заседаниях.

26 октября 1950 года советская делегация возобновила свое участие в работе ВШК. Приведем заявление генерала И.А. Склярова: «Прошу слова к порядку ведения заседания. Делегация СССР считала и продолжает считать присутствие представителя гоминьдановской группы на заседаниях ВШК незаконным, ибо он не представляет ни Китай, ни китайский народ. Невзирая на присутствие на этих заседаниях представителя гоминьдановской группы, делегация СССР в интересах общего дела принимает участие в работе Военно-штабного комитета, но в то же время заявляет, что она будет считать подачу голоса представителем гоминьдановской группы незаконной».

Важным этапом в истории миротворчества стал 1973 год, когда 36 советских офицеров были зачислены в ОНВУП (Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия). Четверть века наших миротворцев в ООН не было.

Тогда в ежегодном докладе СБ отмечалось следующее: «В отчетный период (16 июня 1973 – 15 июня 1974) ВШК функционировал постоянно в соответствии с проектом правил процедуры и провел в общей сложности 26 заседаний, на которых вопросы существа не рассматривались». Такие сообщения в три строчки продолжались до 2010 года.

В 1973 году представителями в ВШК от СССР были генерал-майор В.С. Товма, полковник Р.Н. Супрягин, полковник Л.И. Линкевич, капитан 3 ранга А.П. Коваль.

Некоторые особенности деятельности ВШК

Каждый доклад ВШК заканчивается оптимистической формулировкой: «Комитет сохраняет готовность к выполнению функций, возложенных на него согласно положениям статьи 47 Устава».

Процитируем пункт первый статьи 47: «Создается Военно-штабной комитет для того, чтобы давать советы и оказывать помощь Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся к военным потребностям Совета Безопасности в деле поддержания международного мира и безопасности, к использованию войск, предоставленных в его распоряжение, и к командованию ими, а также к регулированию вооружений и к возможному разоружению».

В каждом докладе повторяется историческая справка: «ВШК был создан в соответствии со статьей 47 Устава ООН и резолюцией 1 (1946) Совета Безопасности».

Всего комитет провел за отчетный период 27 заседаний и обсудил в общей сложности 42 темы. В обсуждениях приняли участие представители Департамента миротворческих операций (31 тема), Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства (8 тем) и Департамента оперативной поддержки (2 темы).

Выделим наиболее заметные темы:

– Политика ООН в области использования разведывательных данных.

– Использование современных технологий в операциях по поддержанию мира.

– Терроризм как угроза международному миру и безопасности.

– Разведданные в контексте операций по поддержанию мира.

– Новые проблемы, с которыми сталкиваются операции ООН по поддержанию мира.

– Работа ООН по борьбе с самодельными взрывными устройствами.

– Оценка опасности в операциях по поддержанию мира.

– Медицинское обслуживание миротворцев ООН в условиях повышенной опасности.

– Утверждение проекта программы работы ВШК на 2020 год (MS/2019/85).

После августа 2015 года оформляется новый формат доклада ВШК по пунктам, а затем создается веб-сайт комитета. Дается приложение на восьми страницах с расшифровкой тем. Упоминаются все военные представители «пятерки» в ВШК.

Веб-сайт ВШК доступен на шести официальных языках ООН и позволяет ознакомиться с программой работы комитета и текущей информацией о нем.

На январь 2021 года запланированы две видеоконференции по темам: утверждение проекта годового отчета и эффективность военных компонентов ООН (председательствует представитель России). В феврале планируется рассмотреть медицинское обеспечение операций по поддержанию мира (председательствует представитель Великобритании).

Комитет изменил некоторые из своих методов работы: в частности, военные представители избранных членов совета участвуют в заседаниях. От РФ в состав комитета входят семь офицеров, фамилии их указаны.

Подготавливается ежегодный доклад ВШК. Главным секретарем ВШК и сотрудником по связи является полковник в отставке Вадим Пивоваров.

Комитет ведет активную переписку. Например, выступить перед комитетом приглашается Владимир Воронков, заместитель ГС, глава Контртеррористического управления ООН.

Предложение выступить на заседании ВШК и СБ направлено и независимому консультанту Международного института мира Александре Новоселофф, автору книги «Военно-штабной комитет ООН: воссоздание недостающего потенциала» (Нью-Йорк, 2018).

По Уставу ООН начальники штабов ВС «пятерки» входят в состав ВШК. Почти 10 лет назад было сообщение о том, что начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров в Нью-Йорке «примет участие в заседании Военно-штабного комитета ООН и выступит с докладом о ходе реформирования Вооруженных сил России». Однако в материалах ВШК такого выступления не зафиксировано.

Первым заседанием ВШК под председательством женщины стало 1918-е заседание 5 октября 2018 года. Председательствовала старший полковник Фэн Минь, представитель сухопутных войск Китая.

Комитет осуществил две миссии в расположения текущих операций ООН по поддержанию мира. В 2018 году члены комитета побывали в центре подготовки миротворцев в Китае.

Итак, можно констатировать, что мнения о бездействии ВШК преувеличены.

Ожидание перемен

При этом начиная с 2000 года Россия активно выступает за повышение эффективной деятельности Военно-штабного комитета – в частности, при проведении миротворческих операций. Подробно о состоянии дел в ВШК и вокруг него хорошо написал известный дипломат В.Ф. Заемский в своей книге «ООН и миротворчество» (с. 90, «Российская инициатива об активизации Военно-штабного комитета ООН».

Летом прошлого года, поблагодарив г-жу Новоселофф за представленные доклады и озвученные оценки, наш дипломат в ООН еще раз напомнил:

«Недооцененным остается потенциал ВШК, который в соответствии со статьей 47 Устава ООН «находится в подчинении у Совета Безопасности» и призван «давать советы и оказывать помощь СБ по всем вопросам, относящимся к военным потребностям совета».

Полагаем целесообразным более внимательно изучить способы задействования аналитических возможностей и практического содействия со стороны ВШК.

В частности, полезной представляется положительно зарекомендовавшая себя практика осуществления страновых визитов в миссии ООН с последующим докладом с рекомендациями Совету Безопасности, а также приглашение военных представителей избранных членов СБ для участия в заседаниях комитета.

Кроме того, считаем важным, чтобы полномочия ВШК были подтверждены, а секретариат оказывал все необходимое содействие в его деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

В ООН идет дискуссия о реформировании СБ, но она мало затрагивает ВШК. Одни ссылаются на незнание предмета, другие относятся безразлично, третьи считают, что такое реформирование подрывает атмосферу сотрудничества.

По мнению аналитиков, ВШК так и не стал правой рукой Совета Безопасности ООН.


Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран‑миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

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