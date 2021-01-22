Гений высокоточного удара

Главному конструктору ударных подводных лодок Радию Шмакову – 90 лет

Безопасность нашей страны и ее интересы на океанских просторах надежно защищены ВМФ России, основу которого составляют атомные подводные лодки с ракетным оружием. Большой личный вклад в развитие этого вида военной техники внес Радий Анатольевич Шмаков – инженер-конструктор, изобретатель, специалист в области проектирования, строительства, испытаний, поддержания боевой готовности сил и средств подводного компонента Военно-морского флота.

17 января с.г. ему исполняется 90 лет, из которых почти 67 он работает в конструкторском бюро «Малахит». В стенах этого предприятия в Санкт-Петербурге разработано свыше сотни проектов, по которым на крупнейших судостроительных заводах страны построены как серийные, так и единичные образцы подводных лодок, глубоководных станций, комплексов и погружаемых аппаратов. «Радий Анатольевич Шмаков является ярким представителем проектной школы атомного подводного флота, которая формировалась при его непосредственном участии, – отметил в приказе генеральный директор АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев. – В течение всей трудовой деятельности Радия Анатольевича Шмакова отличают глубокие знания, высокий профессионализм, ответственность и требовательность к себе и окружающим, в то же время доброжелательность, коммуникабельность и душевное отношение к людям. В родственных конструкторских бюро, на флоте, в научно-исследовательских институтах, судостроительных и судоремонтных заводах он пользуется высоким и заслуженным авторитетом».

Радий Анатольевич родился в Новосибирске. Окончив с серебряной медалью среднюю школу № 30 (1948), получил высшее образование в Ленинградском кораблестроительном институте (ныне Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет). Выйдя из ЛКИ с золотой медалью, в апреле 1954 года молодой специалист по распределению направлен конструктором 2-й категории в СКБ-143 (ныне «Малахит»). Там под руководством В.Н. Перегудова шла подготовка чертежей первого отечественного атомохода – многоцелевой подводной лодки проекта 627. «Нам Сталин дал три года. И мы на ровном месте создали проект. Я считаю, это подвиг», – вспоминал о тех днях Радий Анатольевич. Первенец советского атомного флота вышел в море 3 июля 1958 года. Среди находившихся на борту К-3 был и представитель проектного отдела СКБ-143 – Шмаков, который руководил опытной вывеской и кренованием корабля. Работа, порученная 27-летнему конструктору 1-й категории, была не только ответственная, но и опасная. Ведь первые атомоходы, хоть и выступали носителями самых передовых технологий, имели много «детских болезней». О них юбиляр знает не понаслышке – он провел под водой много часов, участвуя в испытаниях и опытной эксплуатации АПЛ первого поколения.

Поздравляя судостроителей с 60-летием атомного флота, президент России в телеграмме от 17 декабря 2018 отметил: «Создание в нашей стране первой атомной подводной лодки «К-3» стало настоящим прорывом в науке и инженерно-технической мысли, началом новой эпохи в истории Военно-морского флота и кораблестроения. Столь значимый успех был достигнут благодаря профессионализму и упорному, самоотверженному труду всех участников этого уникального проекта – ученых, инженеров, рабочих, конструкторов, военных специалистов, их ответственному отношению к своим обязанностям».

Общаясь с журналистами, Радий Шмаков заметил: «Лодки строят не для парада. Лодки делают, не дай бог, для какой-то неприятности. Сегодня наши подводные лодки имеют передовое оружие. Это точечные удары туда, куда надо. И никто не должен сомневаться, что не будет удара возмездия. Будет! Правильно президент сказал: мои ребята придумают. И мы придумаем».

Вскоре за первой АПЛ К-3, построенной по проекту 627, последовала лодка улучшенного проекта 627А. Все расчеты по теории корабля (статика, погружение и всплытие, непотопляемость), инструкции на стадиях технического и рабочего проектирования подписаны рукой Радия Анатольевича как начальника сектора проектного отдела СКБ-143 (1956–1957).

В 1962 году, когда К-3 получила собственное название «Ленинский комсомол», Шмаков стал исполнять обязанности главного конструктора ПЛ пр. 613 РВ. Это экспериментальный корабль, перестроенный из серийной дизель-электрической лодки для испытаний новейшего вида оружия – противолодочных ракет комплекса «Вьюга». Дело было сложное и в тоже время интересное и перспективное, дающее известный простор для творческой работы.

Сначала реактивные снаряды, выстреливаемые из торпедного аппарата калибра 533 мм, имели лишь инерциальное наведение; ошибка по точности наведения компенсировалась мощностью ядерного заряда. В 1965–1967 годах произведено свыше 20 пусков, государственные испытания комплекса завершились летом 1968-го. Затем были созданы более совершенные «Водопад» и «Ветер» различных вариантов исполнения, в том числе с самонаводящейся малогабаритной торпедой в качестве средства поражения противника. Отработка высокотехнологичного оружия требовала многочисленных испытаний и анализа их результатов. Шмаков принимал в этом многоплановое, деятельное участие: и как главный конструктор опытных кораблей-носителей (ПЛ пр. 613РВ, 633РВ и др.) и наземных стендов (03010, 03010Б), и в качестве члена государственных комиссий, причем не только вышеупомянутых комплексов, то также «Водопад-НК» (для надводных кораблей), «Шквал» (со скоростной подводной ракетой) и «Гранат» (с крылатой ракетой стратегического назначения). Лично участвовал в подготовке и проведении пусков ракет, десятки раз выходил в море на опытных подлодках, работал в составе комиссий и групп авторского надзора над спроектированными АПЛ с противолодочным оружием на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах.

Приобретенный ценный опыт и знания Радий Анатольевич передавал студентам, по совместительству ведя преподавательскую деятельность в ЛКИ (1966–1976), где читал курс лекций по динамике старта ракет с подводной лодки, устройствам и теории корабля.

Начиная с 1976 года Шмаков занимался еще одним важным направлением – модернизацией и ремонтом атомоходов, построенных ранее по чертежам СКБ-143 на заводах в Северодвинске и Ленинграде. «Став главным конструктором, модернизируя и поддерживая в строю атомные подводные лодки первого и второго поколений, он принял эстафету от своих учителей В.Н. Перегудова, А.К. Назарова, Н.Н. Исанина, М.В. Русанова, Г.Н. Чернышева», – отмечается в приказе генерального директора АО «СПМБМ «Малахит».

В декабре 1984 года приказом министра судостроительной промышленности назначен главным конструктором многоцелевых атомоходов пр. 671, 671РТ, 671РТМ. Принимал участие в проектировании, строительстве и сдаче лодок, вооруженных комплексом «Гранат»; пуски крылатых ракет выполнялись из торпедных аппаратов. Эта работа выполнялась в тесном взаимодействии с Ленинградским адмиралтейским объединением (ЛАО, ныне АО «Адмиралтейские верфи») и судоремонтным заводом «Нерпа». Несколько кораблей проекта 671РТМК и сегодня продолжают нести службу в составе Северного флота ВМФ России.

Знания и практический опыт, приобретенные Шмаковым в ходе проектирования и испытаний АПЛ первого и второго поколений, оказались востребованными, когда встал вопрос об их утилизации по выработке ресурса в соответствии с международными соглашениями и планами переоснащения флота.

На всех этапах трудового пути Радий Анатольевич проявлял талант творца-кораблестроителя, отмеченный несколькими авторскими свидетельствами на изобретения, в том числе на создание уникальных навесных минных контейнеров для подводных лодок. Более 20 лет возглавлял Совет изобретателей и рационализаторов СПМБМ «Малахит». Его собственные разработки отличает высокий научно-технический уровень. За создание образцов новой военной техники удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (1981), Премии правительства РФ в области науки и техники (1997). Награжден орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1971, 1985), многими медалями, в том числе юбилейными (мемориальными) имени академика С.П. Королева, В.П. Макеева, Н.Н. Исанина, Н.А. Доллежаля, Л.В. Люльева.

Шмаков увлечено занимается историей отечественного кораблестроения и флота, уделяет большое внимание музейной, писательской и редакторской деятельности. Принимал участие в создании фильмов по истории бюро, в том числе по АПЛ К-3. Автор десятков статей, вышедших в журналах «Морской сборник», «Гангут», «Судостроение», «Военный Парад», «Тайфун» и др., в соавторстве выпустил две монографии. Выступил инициатором и научным редактором серии сборников «История «СПМБМ «Малахит». Под его редакцией в СПМБМ выходят книги серии «Подводное кораблестроение. Прошлое, настоящее, будущее». За активную исследовательскую и пропагандистскую деятельность по истории флота избран действительным академиком Санкт-Петербургской Академии истории, науки и техники (1998).

Возможно, талант и энергия юбиляра объясняются редким именем: на древнегреческом Радий – «солнечный луч», в таблице элементов Менделеева – редкий радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Люди с таким именем отличаются повышенной работоспособностью, настойчивостью и решительностью, пользуются поддержкой и авторитетом среди друзей и сподвижников. Нарекая младенца, родители, наверное, надеялись, что их сын вырастет способным, открытым, отзывчивым, ответственным человеком. Так и произошло; Радий Анатольевич всецело посвятил свою трудовую жизнь кораблестроению. Вместе с соратниками по СПМБМ «Малахит» и коллегами по оборонной промышленности внес большой вклад в развитие техники отечественного флота и новых видов морского оружия, обеспечивающих безопасность и суверенитет нашей страны.

Редакция «НВО» присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает ему доброго здоровья и новых творческих успехов!

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.