Куда летит беспилотная авиация

Вооруженные силы проявляют все больший интерес к БПЛА

В октябре Воздушно-космические силы получили первую партию многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орион», а также пункты управления. Новинка была разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец» и продолжалась более девяти лет. Также в прошлом году начались активные испытания уникального сверхзвукового разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник», выполненного по технологии stealth. Машина выполняла как самостоятельные полеты, так и управлялась с борта истребителя пятого поколения Су-57.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что к исходу 2021 года в войска ожидается поставка первых «Охотников». Также продолжались активные работы и по другим типам беспилотных летательных аппаратов. Появились фотографии тяжелого БПЛА, разрабатываемого в рамках проекта «Альтиус», дрон был запечатлен с подвешенными под крыльями бомбами.

В своем интервью глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что продолжаются работы и по другой беспилотной новинке. Речь о БПЛА «Корсар». Три года назад аппарат был впервые официально показан на Параде Победы. Правда, с того времени информация по «Корсару» была весьма ограничена.

Можно долго рассуждать о тактико-технических характеристиках новейших российских беспилотников, о том, какое вооружение они несут, сравнивать их с иностранными конкурентами. Но гораздо интереснее понять, как с поступлением на вооружение новейших аппаратов будет организована структура российской беспилотной авиации, в состав каких частей и подразделений войдут «Охотник», «Орион», «Альтиус» и какие задачи они будут решать.

Воздушный ликбез

В настоящее время беспилотная авиация входит в состав всех видов российских Вооруженных сил. Самым многочисленным парком дронов располагают Сухопутные войска. Точное количество дронов не разглашается, но можно предположить, что их более полутора тысяч.

Основу беспилотного парка Сухопутных войск составляет БПЛА семейства «Орлан-10», а также «Гранат», «Элерон» и «Тахион». По штату в мотострелковых и танковых бригадах и дивизиях положены роты беспилотных летательных аппаратов. Также аналогичные подразделения беспилотников формируются и в недавно созданных отдельных бригадах разведки.

В «беспилотной» роте общевойсковой бригады и дивизии два взвода. Первый – взвод малой дальности. На его вооружении стоят беспилотные комплексы «Орлан-10» и «Тахион-4». Второй взвод носит название «ближнего действия», так как его «главный калибр» – БПЛА «Гранат-1, 2, 3, 4» «Застава», «Тахион» и «Элерон».

Следует отметить, что аналогичная организационно-штатная структура и у рот БПЛА дивизий и бригад Воздушно-десантных войск, а также частей морской пехоты. Правда, в ВДВ формирование беспилотных подразделений уже в целом завершено. В то же время в бригадах и полках черных беретов беспилотные роты и взводы пока находятся в стадии формирования. К примеру, БПЛА уже есть в составе 61-й (Северный флот) и 40-й (Тихоокеанский флот, Камчатка) отдельных бригад морской пехоты.

Беспилотные подразделения есть в составе артиллерийских, инженерно-саперных, ракетных, разведывательных и даже железнодорожных бригад. Преимущественно это отдельные взводы ближнего действия. Так, инженеры используют дроны для разведки минных полей и укреплений противника, железнодорожники – для оценки состояния рельсового полотна, а также объема разрушений мостов и другой инфраструктуры. В ракетных же бригадах беспилотники используются для выбора подходящих позиций комплексов «Искандер», а также для их охраны.

Достаточно интересная организационно-штатная структура подразделений БПЛА в составе артиллерийских бригад. Помимо взводов, оснащенных «Орланами-10», в их составе есть расчеты новейших дронов «Орион-30», также взводы БКАР – беспилотных комплексов артиллерийской разведки. Ожидается, что аналогично будут организованы и беспилотные подразделения в составе вновь формируемой артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск.

«Орланы-тридцатки» используются для наведения высокоточных управляемых снарядов типа «Краснополь» и минометов. Их расчеты входят в состав управления бригады. А вот созданный на базе «Орлан-10» комплекс БКАР подчиняется подразделениям артиллерийской разведки.

В составе Воздушно-космических сил сформировано несколько эскадрилий беспилотных летательных аппаратов – отдельных и входящих в состав авиационных полков. До недавнего времени на вооружении беспилотных частей и подразделений ВКС стояли БПЛА семейства «Форпост».

Но с недавнего времени беспилотный парк Воздушно-космических сил пополнился и «Орланами-10». Как сообщило осенью прошлого года Минобороны, для обеспечения работы аэродрома Плесецк была сформирована отдельная авиационная эскадрилья. Помимо вертолетов и самолетов в ее состав вошли и БПЛА «Орлан-10». Задача дронов – обеспечивать безопасность ракетных пусков с космодрома.

Но самой оригинальной организацией беспилотной авиации может похвастаться Военно-морской флот. Только в составе ВМФ есть отдельные полки БПЛА. На их вооружении стоят дроны семейства «Форпост» и вездесущие «Орланы-10». Примечательно, что последние работают не только с суши. С 2018 года расчеты «Орланов» базируются на палубах корветов и фрегатов ВМФ России.

Первый морской беспилотный полк был сформирован в составе Северного флота. В настоящее время ожидается, что еще одна такая часть появится в Крыму (по другим данным, она уже сформирована на полуострове).

Также отдельные беспилотные эскадрильи «Форпостов» входят в состав нескольких полков Морской авиации, в частности 689-го истребительного полка в Калиниграде, 318-го (Крым) и 71-го (Камчатка) смешанных авиаполков.

Полки и эскадрильи флотских дронов работают не только в интересах кораблей и подводных лодок. Также они обеспечивают боевую работу отдельных артиллерийских и береговых ракетно-артиллерийских бригад, а также частей береговой обороны.

«Корсар» – ближний охотник

Разобравшись в структуре российского военного беспилотного флота, попытаемся предположить, как в него впишутся новинки. Можно ожидать, что новейшие «Корсары» войдут в состав отдельных рот беспилотной авиации общевойсковых бригад и дивизий, а также отдельных разведывательных бригад. В состав каждой беспилотной роты будет добавлен минимум один «корсарный» взвод. Задачей подразделений, оснащенных БПЛА «Корсар», станет ведение визуальной и радиотехнической разведки, а также нанесение высокоточных ударов.

Впервые «Корсар» был показан широкой общественности на Параде Победы в мае 2018 года. Между тем закрытая презентация этого беспилотника состоялась на несколько месяцев раньше. Новинка была размещена в экспозиции российского вооружения, которая была представлена на итоговой коллегии Минобороны за 2017 год. Тогда же «Корсар» осмотрел лично Владимир Путин.

В экспозиции новый беспилотник демонстрировался с системами радиотехнической разведки, а также перспективными легкими авиационными средствами поражения. Но главное – был представлен специальный подвесной контейнер с радиолокационной станцией внутри.

Вместе с РТР и РЛС, а также легкими бомбами и ракетами «Корсар» станет важнейшим элементом системы огневого поражения бригады и дивизии, а также общевойсковой армии. Благодаря большой дальности полета (заявлено от 200 км). Он сможет действовать в тактическом тылу противника, выявляя пункты управления, позиции артиллерии и т.д. В локальных конфликтах «Корсар» можно использовать для отслеживания радиобмена боевиков, контроля маршрутов движения и поражения отдельных зданий и автомобилей.

Тяжелый отряд

В настоящее время уже появилась информация о том, как Минобороны планирует организовать воздушные подразделения дальних тяжелых беспилотников. Предполагается, что они будут формироваться на базе авиационных частей, в частности отдельных разведывательных авиационных эскадрилий.

Так, начальник службы беспилотной авиации Западного военного округа подполковник Сергей Смирнов в 2019 году сообщил, что «планируется развертывание формируемого отряда БПЛА на базе авиационного разведывательного подразделения объединения ВВС и ПВО Западного военного округа». Скорее всего Смирнов говорил об эскадрилье разведчиков Су-24МР, которые базируются на аэродроме Шаталов.

Авиационный отряд (АО) – это достаточно размытая формулировка, и сложно сказать, как будет организована его структура. Но можно предположить, что в его состав войдут несколько эскадрилий, каждая будет вооружена своим типом дальних беспилотников – «Форпостом» и «Орионом». Не исключено, что в дальнейшем некоторые эскадрильи беспилотных отрядов будут переформированы уже в полки. Части и подразделения АО БПЛА скорее всего будут базироваться на разных аэродромах. Также с большой долей уверенности можно утверждать, что такие беспилотные соединения войдут в состав всех воздушных армий.

«Орион» – «Альтиус» – далее везде

Российское военное ведомство получило первую партию из нескольких беспилотных комплексов «Орион». В состав каждого входит пункт управления и три летательных аппарата.

Работы по «Ориону» стартовали еще в начале 2010-х годов. Но испытания и все необходимые для принятия на вооружение работы завершились только в прошлом году. Как заявил генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, только в апреле 2020 года российское военное ведомство завизировало необходимые документы.

При этом «Орион» уже несколько раз попадал в различные доклады, а также графические документы российского военного ведомства, посвященные операции в Сирии. В частности, новинка была показана на схеме применения беспилотной летательной авиации в сирийской операции, которая иллюстрировала доклад министра обороны Сергея Шойгу.

Анализ уже опубликованных данных показывает, что «Орионы» будут выполнять задачи, аналогичные задачам турецких Bayraktar. Помимо ведения разведки на глубине в несколько сотен километров и наведения артиллерии, авиации и ракет дрон будет уничтожать цели. Также «Орион» сможет оказать непосредственную поддержку войскам на поле боя.

Примечательно, что первоначально в сообщениях о возможном создании АО БПЛА в качестве основных беспилотников для их формирования упоминались дроны «Альтиус». Но в настоящее время уже можно смело утверждать, что эскадрильи этих машин вряд ли пока пополнят состав беспилотных авиационных отрядов. Многочисленные задержки, а также смена разработчиков серьезно замедлили программу строительства и испытаний этого тяжелого БПЛА.

Между тем «Альтиусы» уже явно заинтересовали ВМФ России. В Сети публиковались фотографии модели новейшего БПЛА с нанесенным на борту Андреевским флагом.

Главные преимущества «Альтиуса» – его уникальные дальность и время полета. Дрон может провести в воздухе свыше 48 часов и при этом покрыть расстояние до 10 тыс. км. Поэтому рекордный дрон станет прекрасным морским разведчиком, который будет действовать в интересах корабельных группировок, морской авиации, а также подводных сил. Грузоподъемность «Альтиуса» позволяет также взять на борт полноценное управляемое оружие, в частности противокорабельные ракеты Х-35У.

Можно предположить, что минимум по одной эскадрилье «Альтиусов» войдет в состав каждого морского беспилотного авиационного полка. Также одна-две эскадрильи сверхдальних дронов могут войти в состав каждого авиационного отряда беспилотников Воздушно-космических сил.

В настоящее время самым высокотехнологичным беспилотным летательным аппаратом в арсенале российских Воздушно-космических сил считается С-70 «Охотник». Хотя этот БПЛА еще не закончил полную программу испытаний, уже можно предположить, какие задачи эти машины будут решать. Скорее всего они будут вести наблюдение или наносить «хирургические» удары по стратегически важным объектам в тылу вероятного противника. Благодаря использованию в конструкции беспилотника технологии stealh, а также возможности разместить на борту самые современные радиолокационные и радиотехнические средства «Охотник» сможет пройти заслоны высокотехнологичных систем ПВО, РЛС и боевой авиации.

Можно предположить, что по одной-две эскадрилье С-70 войдет в состав каждого АО БПЛА. В то же время важным элементом программы «Охотник» является взаимодействие этих дронов с истребителями Су-57. Думается, в состав трех авиаполков российских истребителей пятого поколения войдет по эскадрилье С-70.

Такое решение упростит обслуживание и эксплуатацию новейших БПЛА, так как многие узлы «Охотника» и Су-57 унифицированы. Также пилоты истребителей будут постоянно отрабатывать взаимодействие с новейшими беспилотниками. Связку Су-57–С-70 можно активно использовать во время боевой подготовки с другими видами и родами Вооруженных сил. H

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.