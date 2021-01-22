Войти
ТАСС

СМИ: новый российский истребитель СУ-57 могут показать на авиашоу в Индии

196
0
0
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Вильф

Как указывает The Economic Times, истребитель мог пополнить авиационный парк вооруженных сил Индии, поскольку стороны вели переговоры о его производстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать участником авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре в начале февраля. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

Это событие может стать дебютом для СУ-57 в Южной Азии. Как указывает газета, истребитель мог пополнить авиационный парк вооруженных сил Индии, поскольку стороны вели переговоры о его производстве.

Помимо российской новинки, на авиашоу, которое пройдет 3-5 февраля, может быть показан американский стратегический бомбардировщик B-1. Остальная демонстрируемая техника будет состоять из образцов, уже состоящих на вооружении в Индии, таких как французский истребитель Rafale, российский Су-30МКИ и индийский Tejas, а также нескольких вертолетов.

По информации издания, билеты для зрителей авиашоу уже распроданы.

СУ-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

Ранее в четверг Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57, сообщили на сайте регионального правительства. Он поступил в один из авиаполков Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Продукция
Rafale
Tejas
В-1В Lancer
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
02.03.2016
Индия выбирает русский «Шторм»
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
21.02.2013
Военный бюджет Индии и авиапром России
03.05.2011
Пролетел
30.03.2011
Какой же истребитель предпочтут индийцы?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря