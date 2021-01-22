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Интерфакс-АВН

Путин назначил первого замминистра экономического развития Бабича замглавы ФСВТС, присвоил ему звание генерал-майор

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Михаил Бабич. Архивное фото
Михаил Бабич. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра экономического развития и бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич указом президента РФ назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президента РФ полковнику Бабичу присвоено воинское звание генерал-майор.

ФСВТС России - федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор в области военно-технического сотрудничества.

Бабич в 1986-1995 годах служил в ВДВ и войсках КГБ. С 1999 года на госслужбе, занимал руководящие должности в администрациях Московской и Ивановской областей, Чечни. В 2003 году стал депутатом Госдумы. В 2011 году назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С августа 2018 года по апрель 2019 года Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске.

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ФСВТС РФ
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Бабич Михаил
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