Путин назначил первого замминистра экономического развития Бабича замглавы ФСВТС, присвоил ему звание генерал-майор

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра экономического развития и бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич указом президента РФ назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президента РФ полковнику Бабичу присвоено воинское звание генерал-майор.

ФСВТС России - федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор в области военно-технического сотрудничества.

Бабич в 1986-1995 годах служил в ВДВ и войсках КГБ. С 1999 года на госслужбе, занимал руководящие должности в администрациях Московской и Ивановской областей, Чечни. В 2003 году стал депутатом Госдумы. В 2011 году назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С августа 2018 года по апрель 2019 года Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске.