Войти
WarSpot

«Свобода» подвела американский флот

190
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американские корабли типа Freedom имеют конструктивный недостаток. Вчера, 20 января, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что в прибрежном боевом корабле от Lockheed Martin обнаружен существенный дефект.

Проблема найдена в передаточном механизме, подшипники которого выходят из строя быстрее, чем заявлено производителем. Их замена или ремонт могут вывести корабль из строя на длительный срок, как это уже случилось с USS Detroit (LCS-7) и USS Little Rock (LCS-9).

Корабль типа Freedom

Источник изображения: usni.org

Сложный механизм, соединяющий газотурбинные установки с дизельными двигателями, приводит в действие гребной вал для достижения скорости в 40 узлов. Без его задействования корабли могут развивать лишь 35 узлов. Командование ВМС США решило оставить действующие корабли типа Freedom на службе с рядом ограничений, которые должны уберечь боевые единицы от преждевременной поломки. При этом поставки новых кораблей от Lockheed Martin приостановлены до устранения проблемы.

В Lockheed Martin заявили, что новые, более надёжные подшипники уже изготовлены и проходят испытания. Кроме того, компания разрабатывает систему для их упрощённой замены — ремонт будет осуществляться внутри моторного отсека без необходимости разрезать корпус корабля. Таким образом, не потребуется задействования сухого дока и простоя в несколько недель.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
Похожие новости
04.01.2021
Международная гонка вооружений: самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года (Sasapost, Египет)
24.02.2016
F-16 в Индии? Вполне возможно
22.04.2013
Рывок в прошлое
23.12.2010
Сенат разрешил ВМС США купить корабли у Lockheed Martin и Austal
02.09.2008
Румыния начнет переговоры о закупке 48 истребителей в ноябре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря