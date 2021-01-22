«Свобода» подвела американский флот

Американские корабли типа Freedom имеют конструктивный недостаток. Вчера, 20 января, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что в прибрежном боевом корабле от Lockheed Martin обнаружен существенный дефект.

Проблема найдена в передаточном механизме, подшипники которого выходят из строя быстрее, чем заявлено производителем. Их замена или ремонт могут вывести корабль из строя на длительный срок, как это уже случилось с USS Detroit (LCS-7) и USS Little Rock (LCS-9).

Корабль типа Freedom Источник изображения: usni.org

Сложный механизм, соединяющий газотурбинные установки с дизельными двигателями, приводит в действие гребной вал для достижения скорости в 40 узлов. Без его задействования корабли могут развивать лишь 35 узлов. Командование ВМС США решило оставить действующие корабли типа Freedom на службе с рядом ограничений, которые должны уберечь боевые единицы от преждевременной поломки. При этом поставки новых кораблей от Lockheed Martin приостановлены до устранения проблемы.

В Lockheed Martin заявили, что новые, более надёжные подшипники уже изготовлены и проходят испытания. Кроме того, компания разрабатывает систему для их упрощённой замены — ремонт будет осуществляться внутри моторного отсека без необходимости разрезать корпус корабля. Таким образом, не потребуется задействования сухого дока и простоя в несколько недель.