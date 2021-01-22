Секретари Совбезов РФ и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество, международные вопросы

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество в сфере безопасности и международные вопросы обсудили в ходе переговоров по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ в четверг.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ряд вопросов российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также международную повестку дня, в частности, проблематику афганского урегулирования", - говорится в сообщении Совбеза РФ.

В нем отмечается, что разговор состоялся в продолжение регулярных контактов по линии советов безопасности России и Ирана.

Телефонные переговоры Патрушева и Шамхани состоялись в преддверии визита в Москву главы МИД Ирана Джавада Зарифа.