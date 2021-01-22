Войти
Интерфакс-АВН

Секретари Совбезов РФ и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество, международные вопросы

186
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество в сфере безопасности и международные вопросы обсудили в ходе переговоров по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ в четверг.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ряд вопросов российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также международную повестку дня, в частности, проблематику афганского урегулирования", - говорится в сообщении Совбеза РФ.

В нем отмечается, что разговор состоялся в продолжение регулярных контактов по линии советов безопасности России и Ирана.

Телефонные переговоры Патрушева и Шамхани состоялись в преддверии визита в Москву главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
23.11.2018
Конец осуждения: кампанию в Афганистане могут оправдать
20.02.2016
Неколокольные интересы России
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
17.01.2013
Россия и Китай — партнёры в сфере безопасности
08.06.2011
Индия и Россия готовы развивать стратегическое сотрудничество
09.12.2009
Двусторонние контакты между Китаем и Россией по вопросам безопасности важны в условиях современного мира - Николай Патрушев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря