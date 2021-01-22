Российские инженеры защитили истребители от сваливания в штопор

Инженеры корпорации "МиГ" запатентовали комплексную систему ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета.

Как сообщили "РГ" разработчики, первая из ее составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки. Это исключает сваливание самолета в штопор.

Вторую часть системы создали для сохранения предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях. Новинку уже установили на истребители МиГ-35 и МиГ-29М/М2.

"Безопасность и комфорт летчика во время полета является приоритетной целью для наших конструкторов и инженеров. Запатентованная комплексная система позволяет улучшить тактико-технические показатели истребителей марки "МиГ". Теперь они значительно превосходят зарубежные аналоги", - заявил управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук.

Дело в том, что ограничитель предельных режимов, установленный на предыдущих моделях истребителей - МиГ-23 и МиГ-29, - был механическим. Ручка управления самолетом отталкивалась автоматически, как только достигался максимальный угол атаки. Это мешало пилоту полностью контролировать выход машины на предельный режим работы. Теперь благодаря модернизированным системам летчик сможет при любом режиме полета остаться в рамках допустимых показателей перегрузки.

"Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет, - объяснил заместитель главного конструктора по системам управления корпорации "МиГ" Юрий Оболенский. - Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив при этом технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели".

В корпорации утверждают, что запатентованная система качественно отличается от аналогов. Она позволяет существенно повысить безопасность полета. Благодаря этому отечественные истребители превосходят зарубежные по техническим показателям. В частности, МиГ-35, с точки зрения эксплуатации и обслуживания на данный момент является самым эффективным легким истребителем в мире.

Юрий Гаврилов