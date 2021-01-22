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Известия.ru

Саперы отмечают 320-летие Инженерных войск России

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Российские саперы отметили юбилей Инженерных войск. В Сирии саперы занимаются разминированием территорий. Подразделения Инженерных войск являются первопроходцами, сообщает телеканал «Известия». Саперы первыми проводят разведку на месте. За пять лет в Сирии обнаружено более 150 тыс. взрывоопасных объектов. Также инженеры обеспечивают работу российской авиабазы Хмеймим, отслеживают бесперебойное поступление электричества и воды.

Российские саперы отметили юбилей Инженерных войск. В Сирии саперы занимаются разминированием территорий. Подразделения Инженерных войск являются первопроходцами, сообщает телеканал «Известия». Саперы первыми проводят разведку на месте. За пять лет в Сирии обнаружено более 150 тыс. взрывоопасных объектов. Также инженеры обеспечивают работу российской авиабазы Хмеймим, отслеживают бесперебойное поступление электричества и воды.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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