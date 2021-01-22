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WarSpot

Великобритания купила беспилотные минные тральщики

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Источник изображения: warspot.ru

Королевский флот будет искать морские мины с помощью роботов. Вчера, 20 января, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании заказало у компании Atlas Elektronik три роботизированных минных тральщика SWEEP.

Контракт оценивается в £25 млн и включает в себя три автономные системы SWEEP. Роботизированный минный тральщик был разработан по заказу Минобороны Великобритании и впервые испытан в 2018 году. Поставка первой «серийной» системы SWEEP запланирована уже на 2022 год.

Система SWEEP на испытаниях

Источник изображения: navyrecognition.com

Система SWEEP включает автономное надводное судно, которое буксирует за собой сенсорный блок. В установке используются магнитные, акустические и электрические технологии для обнаружения и обезвреживания различных типов морских мин. Система управляется переносным командным центром, который может располагаться как на море, так и на суше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Робот
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