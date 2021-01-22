Pearson Engineering примет участие в проекте поставки минных тралов для танков Т-90С СВ Индии

ЦАМТО, 21 января. Британская компания Pearson Engineering объявила о заключении контракта на поставку более 1500 колейных минных тралов TWMP (Track Width Mine Ploughs) для Минобороны Индии.

Заказ предусматривает интеграцию трала с танком Т-90С/СК. Работы будут выполнены совместно с индийской компанией Bharat Earth Movers Limited (BEML).

Pearson Engineering сообщила, что уже обладает опытом интеграции своих средств противоминной защиты с основными боевыми танками Т-72, Т-90С, "Арджун" Mk.1 и БМП-2. Колейный минный трал TWMP позволит танкам Т-90 индийской армии передвигаться по заминированным территориям при ведении боевых действий.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года Министерство обороны Индии заключило с компанией Bharat Earth Movers Limited контракт на закупку в рамках инициативы "Делай в Индии" 1512 минных тралов для танков Т-90С/СК, общая стоимость которых оценивается в 5,57 млрд. рупий.

Контракт заключен в категории "Покупай и производи (индийское)", предполагающей содержание национальных комплектующих на уровне не менее 50%. Поставку всех 1512 заказанных тралов планируется завершить к 2027 году.

Как отмечается, установка тралов на танках T-90 расширит их возможности по преодолению минных полей. Таким образом, планируется расширить зону действия бронетанковых формирований в глубине территории противника. Закупка производится на фоне обострения отношений Индии с Китаем.