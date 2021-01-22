НАСА сократит сотрудничество с Россией

НАСА допускает сокращение своих представительств в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли.

По их словам, это вызвано снижением уровня сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

Один из собеседников отметил, что «в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», что связано с прекращением регулярных полетов астронавтов НАСА на российских ракетах и кораблях «Союз».

Другой источник рассказал, что теперь американские представители при Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) будут находиться там не постоянно, а лишь в случае проведения необходимых встреч.

Третий собеседник отметил, что «планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона» продолжит свою работу.

В мае 2020 года тогдашний глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в освоении Луны.