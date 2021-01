Нагорный Карабах: Азербайджан использовал оружие НАТО (AgoraVox, Франция)

Североатлантический альянс проявил серьезный интерес к азербайджано-карабахскому конфликту. Закупка Баку артиллерийских орудий в Чехии стала первым прецедентом поставок страной — членом НАТО крупной партии наступательного вооружения в зону конфликта.

Следует напомнить, что среди стран-участниц альянса существует внутренне правило: не поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, но эта "рекомендация" теперь в прошлом. История покупки и поставки оружия в этот регион заслуженно стала сюжетом для детективного сериала, полного загадок и "белых пятен".

В 2018 году в одном из рекламных роликов азербайджанской армии появилась военная техника чешского производства, оснащенная гаубицами и реактивными системами залпового огня (РСЗО). Но Баку не учел тот факт, что это явно не понравится Праге, учитывая эмбарго ООН, ЕС и ОБСЕ на продажу оружия Азербайджану.

Обнародованная информация о продаже Азербайджану оружия вызвала волну протестов в Чехии. Власти страны поспешили опровергнуть эту информацию. По заявлению руководства республики, в экспортных визах компании "Czechoslovak Group" в качестве конечного пункта военных автомобилей "Tatra" был указан Израиль.

Но в результате журналистского расследования удалось доказать, что в процессе купли-продажи и переоснащения участвовали принадлежащие "Czechoslovak Group" чешская компания "Real Trade Praha" и словацкая "MSM Martin", которые ранее уже пытались получить разрешение на поставку Азербайджану гаубиц и ракетных снарядов, но безуспешно. Также журналисты выяснили, что из Чехии в Израиль были вывезены кузова 54 военных машин "Tatra". Прибыв в пункт назначения, они за 12 часов доукомплектовались израильскими телекоммуникационными системами и системами дистанционного управления израильской компании "Elbit systems Land and C4i", после чего были переброшены в Словакию. Далее специалисты "MSM Martin" оснастили груз гаубицами "Dana M-1" и установками РСЗО "Vampir RM-70", после чего техника уже экспортировалась непосредственно конечному заказчику в Азербайджан. Трансферы выполняла азербайджанская авиакомпания "Silk Way" под дипломатическим прикрытием. При этом в лицензии на импорт, выданной компании "MSM Martin" министерством экономики Словакии, указано 54 автомобиля "Tatra" израильской компании "Elbit systems Land and C4i". То есть ровно в том же количестве, в котором Чехия поставила данные автомобили в Израиль.

Важно отметить, что поскольку разрешения на экспорт оружия в Чехии выдаются министерством промышленности и торговли на основании положительного заключения министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел, то совершенно очевидно, что чешские ведомства дали свое положительное заключения по экспорту военной техники в Азербайджан. Несмотря на то, что все эти министерства изначально утверждали, что экспорт осуществлялся в Израиль, в лицензии на поставку, наряду с именем израильской компании, было указано также министерство обороны Азербайджана.

Таким образом, совершенно очевидно, что другая страна-член НАТО со своими коррумпированными политиками без малейшего зазрения совести поддержала эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном, и поставила на первое место не человеческие жизни, а свои стратегические интересы - прежде всего нефть.

Филипп Хальфин (Philippe Khalfine)