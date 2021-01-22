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Российская газета

Сдерживает НАТО: в Китае оценили российскую ракету "Сармат"

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Источник изображения: rg.ru

Каждый испытательный запуск РС-28 "Сармат" привлекает внимание многих стран. Причина обоснована - мощь последнего поколения российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) беспрецедентна. Соединенные Штаты в ближайшее время вряд ли смогут что-либо придумать для реагирования на эту угрозу, пишет китайское издание Sina.

Ударная сила "Сармата" невероятна. МБР может нести гиперзвуковые боевые блоки. Дальность стрельбы ракеты составляет не менее 10 тысяч километров.

- Американские военные заявили, что ее можно перехватить только 500 ракетами, благодаря чему она обеспечивает ядерное сдерживание НАТО, - приводит выдержку из публикации портал "ИноСМИ".

- Подобная сила заставила США прикусить язык. Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет, так как перехватить поднявшуюся в воздух РС-28 практически невозможно, - пишет автор материала.

В "Сармате" используются самые современные жидкостные ракетные двигатели. Твердотопливные считаются более совершенными, но Россия имеет достаточный опыт в разработке и обслуживании жидкостных двигателей.

Сообщалось, что РС-28 имеет две модификации, разница в которых заключается в дальности стрельбы и стартовой массе. Оба варианта могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением.

- Круговое вероятное отклонение ракеты составляет около 150 метров. Одного "Сармата" достаточно для полного уничтожения небольшой страны. Обо всем этом даже страшно подумать, - заключает автор статьи.


Тимур Алимов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
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