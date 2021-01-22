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Российская газета

Редкое фото: танки из Китая, России и США оказались в одном строю

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Тип 59, Т-72М1, Т-90С и М1А1М Abrams в Ираке.
Тип 59, Т-72М1, Т-90С и М1А1М Abrams в Ираке.
Источник изображения: Министерство обороны Ирака / youtube.com

В Ираке показали образцы танков, находящиеся на вооружении сухопутных войск. Машины среднего класса были представлены китайским Тип 59. Первые образцы приобретены еще в начале 80-х годов в ходе войны с соседним Ираном. Тогда их поступило более 700 штук.

Кроме того, ряды пополнили около тысячи танков Тип 69, имевших ряд усовершенствований: более мощный 580-сильный двигатель, лазерный дальномер, бортовые экраны.

Наряду с полученными из Советского Союза и стран восточной Европы Т-55, китайские танки составляли основу бронетанковой мощи армии Саддама Хусейна. Их задействовали во всех проводившихся в то время операциях.

Позже они же противостояли многонациональным силам во главе США в ходе битвы за Кувейт, где понесли серьезные потери. Тем не менее часть Тип 59 и Тип 69 успели поучаствовать в отражении американской агрессии 2003 года.

Эти танкам, как и "пятьдесят пятым", нашлось место и во вновь созданной иракской армии.

Первая партия Т-72 из СССР поступила в Ирак в 1979 году. Речь идет о самой ранней экспортной версии с оптическим прицелом-дальномером ТПД-2-49 и упрощенным вариантом броневой защиты башни.

Вопреки многим утверждениям, бронемашины задействовали в ходе вторжения в Иран уже осенью 1980 года.

В 1982 году были закуплены более совершенные модификации, которые по всем характеристикам превосходили имевшиеся у противника американские М60 и британские Chieftain. В столкновениях с ними Т-72, как правило, выходили победителями.

Однако к 1991 году в Кувейте они уже не смогли на равных биться с М1А1НА. Сказывалась и худшая подготовка иракских танкистов.

К 2003 году "семьдесят вторые" считались уже устаревшими и несли в боях серьезные потери.

Тем не менее, в настоящее время они эксплуатируются в различных частях сухопутных войск. По мнению военных экспертов, иракским Т-72М1 не мешало бы пройти модернизацию, получить динамическую защиту с противокумулятивными экранами, а также современные приборы ночного видения.

В настоящее время самыми современными иракскими танками являются М1А1М и Т-90С. Причем, по мнению местных танкистов, российская техника превосходит американскую практически по всем характеристикам: мобильности, защищенности и огневой мощи.



Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Type 59
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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