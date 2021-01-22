Войти
ТАСС

Корпорация "МиГ" запатентовала систему, исключающую попадание самолета в штопор

173
0
0
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В ОАК отметили, что система уже установлена на самолеты МиГ-35 и МиГ-29М/М2

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженеры корпорации "МиГ" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") запатентовали комплексную систему, которая ограничивает предельно допустимые нагрузки самолета и исключает попадание машины в штопор. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ОАК.

"Первая из ее [системы] составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолета в штопор. Целью создания второй [части системы] является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях", - пояснили в корпорации.

Там отметили, что запатентованная система уже установлена на самолеты МиГ-35 и МиГ-29М/М2. Новинка позволила улучшить тактико-технические показатели истребителей.

"Мы занимались усовершенствованием ограничителя предельных режимов полета маневренного самолета последние пять лет. Сложность заключалась в том, что нужно было держаться в рамках предельных параметров во всей области маневрирования, не ухудшив технических свойств боевой машины. Испытания проводили на множестве режимов полета. Теперь мы уверены, что нам удалось достичь поставленной цели", - приводит пресс-служба слова заместителя главного конструктора по системам управления корпорации "МиГ" Юрия Оболенского.

Предыдущие образцы ограничителей предельных режимов были механическими - ручка управления самолетом отталкивалась, как только максимальный угол атаки был достигнут. Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолета на предельный режим работы. Новая система позволит летчикам при любом режиме полета оставаться в рамках допустимых показателей перегрузки, тем самым существенно повысится безопасность полета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
Ростех
Похожие новости
10.12.2019
Опытному конструкторскому бюро корпорации "МиГ" исполнилось 80 лет
29.08.2019
Минобороны и РСК "МиГ" подпишут новый контракт на МиГ-35 в ближайшее время
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
16.06.2015
Россия на авиасалоне в Ле Бурже покажет SSJ100, ПАК ФА и средства ПВО
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря