Российские ракетные двигатели обеспечили каждый пятый космический пуск в 2020 году

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Ракетные двигатели, произведенные НПО "Энергомаш" обеспечили 23 из 114 космических пусков проведенных в 2020 году, сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели разработки НПО "Энергомаш" им. Глушко (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") в 2020 году успешно отработали в 24 пусках из 114 (21,05%) в мире", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", в их число входит 15 пусков произведенных с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также два запуска ракет "Союз СТ-А" с космодрома Куру, семь запусков американских ракет-носителей, пять пусков Atlas 5 и два Antares".

"Всего в пусках 2020 года было использовано 95 жидкостных ракетных двигателей разработки НПО Энергомаш: 75 - РД-107А/108А, 6 - РД-276, 5 - РД-191, 5 - РД-180 и 4 -РД-181", - добавили в госкорпорации.

Как сообщал "Интерфакс", по данным госзакупок, в 2021 году "Энергомаш" поставит в США, как минимум, десять ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-5. РД-181 используется в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.