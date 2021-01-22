Войти
Интерфакс-АВН

Российские ракетные двигатели обеспечили каждый пятый космический пуск в 2020 году

191
0
0
РД-171 и РД-180
Ракетные двигатели РД-171 и РД-180.
Источник изображения: Борис Кавашкин / ТАСС

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Ракетные двигатели, произведенные НПО "Энергомаш" обеспечили 23 из 114 космических пусков проведенных в 2020 году, сообщили в "Роскосмосе".

"Двигатели разработки НПО "Энергомаш" им. Глушко (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") в 2020 году успешно отработали в 24 пусках из 114 (21,05%) в мире", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Роскосмосе", в их число входит 15 пусков произведенных с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также два запуска ракет "Союз СТ-А" с космодрома Куру, семь запусков американских ракет-носителей, пять пусков Atlas 5 и два Antares".

"Всего в пусках 2020 года было использовано 95 жидкостных ракетных двигателей разработки НПО Энергомаш: 75 - РД-107А/108А, 6 - РД-276, 5 - РД-191, 5 - РД-180 и 4 -РД-181", - добавили в госкорпорации.

Как сообщал "Интерфакс", по данным госзакупок, в 2021 году "Энергомаш" поставит в США, как минимум, десять ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-5. РД-181 используется в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
Cygnus ГККС
РД-107
РД-180
РД-191
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
04.03.2014
Как битва советских конструкторов привела к созданию лучшего ракетного двигателя
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
06.05.2013
И все-таки он полетел!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря