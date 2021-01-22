Готовность водозабора на реке Бельбек в Крыму составляет 80%

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Готовность водозабора, строящегося в Крыму для обеспечения Севастополя пресной водой, составляет почти 80%, завершено оно будет, как и планировалось, до конца февраля, сообщает в четверг министерство обороны РФ.

Минобороны возводит водозабор на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. Проинспектировать ход работ в Крым прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, "работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники". "Оцениваем строительную степень готовности объекта почти 80%. Работы ведутся строго в графике", - сказал Иванов, слова которого приведены в сообщении.

Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

"По масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

В составе объекта - накопительный бассейн ёмкостью 150 тысяч кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.