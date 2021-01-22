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РИА Новости

Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.

По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.

По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

ПМП "Протон" специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющегося оборудования и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщает сайт предприятия.

В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
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