Минобороны потребовало взыскать с тульской компании 3,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска министерства обороны России, в которых оно требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований.

По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты, основания исковых требований на данный момент в материалах суда не указаны.

По данным из открытых источников, у ПМП "Протон" было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

ПМП "Протон" специализируется на производстве и поставке медицинского оборудования для рентгеновских исследований, осуществляет модернизацию имеющегося оборудования и техническое обслуживание широкого спектра медицинских приборов, сообщает сайт предприятия.

В ЕГРЮЛ говорится, что единственным участником "Протона", расположенного в Туле на улице Болдина, является его гендиректор Александр Болдин.