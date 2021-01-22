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ЦАМТО

"Укринмаш" приступает к капремонту самолета Ан-30 ВВС Болгарии

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An-30
Ан-30Б. Источник: epochtimes.com.ua.

ЦАМТО, 21 января. Государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная компания "Укринмаш", дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт", приступает к выполнению контракта по обеспечению летной годности самолета Ан-30 ВВС Болгарии.

Как напоминает Scramble Magazine, в начале 2019 года министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов объявил тендер на капитальный ремонт самолета Ан-30. Несколько месяцев спустя тендер был приостановлен из-за ошибок, таких как неправильный адрес в Интернете, который не имел ссылки на тендерную документацию, и отсутствие указания, в какой валюте будет производиться расчет (болгарские левы или евро). После внесения исправлений тендер был возобновлен.

По результатам тендерной процедуры Минобороны Болгарии 19 октября 2020 года объявило о подписании с "Укринмаш" контракта на сумму 6,2 млн. левов (3,7 млн. долл. / 3,2 млн. евро), предусматривающего обеспечение летной годности самолета Ан-30. Для выполнения контракта "Укринмаш" использует мощности ГП "Завод 410 гражданской авиации", а также болгарской Terem-Holding, которые в качестве субподрядчиков выполнят часть работ.

Ан-30 (серийный номер 055; строительный номер 0802) был передан ВВС Болгарии в феврале 1988 года, а в 2010 году поставлен на хранение. После двухлетнего хранения он снова был введен в строй на короткое время, после чего снова был законсервирован в 2015 году. Самолет совершил первый полет после долгих лет хранения 19 января 2021 года и под управлением украинского экипажа вылетел на Украину для проведения капитального ремонта 20 января 2021 года.

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Страны
Болгария
Украина
Продукция
Ан-30
Компании
Укрспецэкспорт
Проекты
2020-й год
ИТ
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