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Российская газета

Слишком разные: NI оценил шансы F-35 в бою с истребителем Су-57

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Источник изображения: rg.ru

The National Interest рассказал, как поведет себя F-35, если столкнется с Су-57.


Журнал The National Interest не мог оставить без внимания высказывание Героя России, летчика-испытателя Магомеда Толбоева, спрогнозировавшего победу Су-57 в гипотетической дуэли с F-35. По его мнению, американский истребитель уступает российскому в маневренности и сильно зависит от электроники. При этом летчик-испытатель подчеркнул, что в нынешних реалиях маловероятно, чтобы истребители сошлись в поединке один на один без поддержки РЭБ и других сил.

Обозреватель NI Марк Эпископос согласен с этим замечанием. Сейчас такие идеализированные дуэли воспринимаются как реликвии ушедшей эпохи, отмечает он.

Любое предполагаемое столкновение между F-35 и Су-57, вероятно, произойдет в более широком контексте боя с вмешательством систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества других самолетов. Два пилота-одиночки, сражающиеся в воздушной дуэли, создают захватывающий сюжетный сюжет боевика, но не имеют ничего общего с реальностью XXI века.

При прочих равных, пилот F-35 сделает все, чтобы вообще не вступить в бой с Су-57. Дело в том, что он был создан как истребитель превосходства в воздухе со всеми соответствующими характеристиками. Это скорость более 2 махов, двигатель с управляемым вектором тяги и внушительный арсенал ракет класса "воздух-воздух".

F-35 - прежде всего ударный истребитель, который проникает в воздушное пространство противника и поражает жизненно важные или инфраструктурные объекты. Он также использует свой обширный набор авионики и датчиков, чтобы действовать как "защитник в небе", создавая динамическую картину поля боя и передавая ее ближайшим дружественным подразделениям.

По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой гипотетической ситуации, будет использовать свои преимущества в малозаметности, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57.

Разумеется, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен - не только потому, что этот сценарий игнорирует реалии современной войны, но и потому, что он включает катастрофические и, к счастью, надуманные перспективы крупной войны между НАТО и Россией.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
NATO
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