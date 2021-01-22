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Российская газета

Новый китайский десантно-штурмовой катер сняли на видео

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Новый десантно-штурмовой катер подразделений морской пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая показали на видео. Его представили в социальной сети weibo.

На видео можно понаблюдать за движением катера. Водоизмещение - 50 тонн. Он может действовать в ближней морской зоне, в 100 морских милях от пунктов дислокации, сообщает dambiev. Скорость катера - до 40 узлов. Дальность плавания - до 500 миль.

На борту катера - два 30-миллиметровых дистанционно управляемых модуля. Он может вместить от 15 до 20 военнослужащих. Экипаж - пять человек.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
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