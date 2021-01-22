Российские военные получат пять истребителей Су-57 в этом году

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ в 2021 году получит на вооружение пять истребителей пятого поколения Су-57, сообщило правительство Хабаровского края.

"Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод Вооруженным силам России в этом году", - говорится в сообщении правительства.

Первый собранный на предприятии самолет уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к исходу 2024 года военные получат 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число будет доведено до 76.