Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные получат пять истребителей Су-57 в этом году

160
0
0
Первый серийный истребитель Су-57
Первый серийный истребитель Су-57.
Источник изображения: vk.com/nskplanes

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ в 2021 году получит на вооружение пять истребителей пятого поколения Су-57, сообщило правительство Хабаровского края.

"Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод Вооруженным силам России в этом году", - говорится в сообщении правительства.

Первый собранный на предприятии самолет уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к исходу 2024 года военные получат 22 истребителя Су-57, к 2028 году их число будет доведено до 76.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
13.08.2020
Министр обороны Сергей Шойгу посетил КнААЗ им. Ю.А.Гагарина
24.08.2017
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
25.05.2017
Россия создаст надежный заслон глобальному удару противника, пообещал Шойгу
28.01.2013
Военно-воздушные силы отказались от трехцветных звезд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря