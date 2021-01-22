В Ираке «идет охота» на американцев

На окраине иракской столицы было совершено нападение на две колонны снабжения международной коалиции, возглавляемой США.

Первый конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ), когда он проходил по дороге Юсуфия, к югу от Багдада. Вторая автоколонна была атакована вблизи города Абу-Грейб, к западу от Багдада. По официальным данным в ходе нападений жертв не было, однако, транспортным средствам нанесен материальный ущерб, размер которого не уточняется.

Как сообщает связанный с шиитскими вооруженными группировками в Ираке Телеграм-канал «Саберин ньюз», ответственность за обе акции взяла на себя новая группировка, называющая себя «Сарайя Кассим аль-Джаббарин».

Накануне три американских автоколонны, перевозившие грузы и оборудование для возглавляемой США коалиции, в городах Самава, Насирия и ад-Дивания также подверглись нападению. Под ними также были взорваны СВУ, отмечает Free News.