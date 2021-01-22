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В Ираке «идет охота» на американцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

На окраине иракской столицы было совершено нападение на две колонны снабжения международной коалиции, возглавляемой США.

Первый конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ), когда он проходил по дороге Юсуфия, к югу от Багдада. Вторая автоколонна была атакована вблизи города Абу-Грейб, к западу от Багдада. По официальным данным в ходе нападений жертв не было, однако, транспортным средствам нанесен материальный ущерб, размер которого не уточняется.

Как сообщает связанный с шиитскими вооруженными группировками в Ираке Телеграм-канал «Саберин ньюз», ответственность за обе акции взяла на себя новая группировка, называющая себя «Сарайя Кассим аль-Джаббарин».

Накануне три американских автоколонны, перевозившие грузы и оборудование для возглавляемой США коалиции, в городах Самава, Насирия и ад-Дивания также подверглись нападению. Под ними также были взорваны СВУ, отмечает Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
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