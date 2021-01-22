NASA планирует сократить свои представительства в РФ

NASA может сократить свой штат, работающий в России. Уволят часть сотрудников, которые трудятся в офисе в Москве. Также сокращение ждёт подразделение в Звёздном городке. Возможно, агентство откажется от аренды домов, где жили астронавты с семьями, передает телеканал «Известия». Изменится работа отдела в Институте медицинских проблем. Всего в нашей стране работают 90 специалистов. США и РФ сворачивают сотрудничество по МКС. Переговоры о судьбе станции начнутся в ближайшее время, так как Роскосмос ещё не принял решение о сроках завершения участия в проекте МКС.

NASA может сократить свой штат, работающий в России. Уволят часть сотрудников, которые трудятся в офисе в Москве. Также сокращение ждёт подразделение в Звёздном городке. Возможно, агентство откажется от аренды домов, где жили астронавты с семьями, передает телеканал «Известия». Изменится работа отдела в Институте медицинских проблем. Всего в нашей стране работают 90 специалистов. США и РФ сворачивают сотрудничество по МКС. Переговоры о судьбе станции начнутся в ближайшее время, так как Роскосмос ещё не принял решение о сроках завершения участия в проекте МКС.